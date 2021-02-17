«Не гаснет свет»: Ярослав Сумишевский посвятит погибшей жене серию концертов

Со дня смерти супруги звезды шоу «Три аккорда» Ярослава Сумишевского прошло 12 дней. Убитый горем певец тяжело переживает потерю возлюбленной. На своей странице в Instagram артист рассказал, что раньше они с женой вместе организовывали концерты «Не гаснет свет», посвященные памяти его мамы. Теперь он хочет провести такую же серию выступлений, но уже в память об ушедшей из жизни избранницы.

«Когда мы начинали с Наташей организовывать первые концерты, решили посвятить их памяти моей мамы и назвать программу „Не гаснет свет“. Сейчас эту же программу я хочу посвятить моей любимой, которая жила моей мечтой, помогала мне, подарила сына, была моей музой и вселенной», — написал Сумишевский.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Сумишевский также рассказал неравнодушным фанатам, как теперь выглядит его жизнь. Ярослав оказался практически беспомощным в бытовом плане. Когда Наталья была жива, супруги практически не расставались. Все хозяйственные вопросы всегда лежали на ее хрупких плечах.

«Решил сегодня съездить с сыном в детский развлекательный центр, потом зайти в магазин купить ему вещи. Оказывается, я не знаю его размер, пришлось примерять. Я и своего размера не знаю, все вещи и костюмы покупала мне моя жена. Практически все напоминает о ней — магазины, улица, дом», — поделился убитый горем артист.

Наталья Сумишевская попала в ДТП под Красноярском 29 января. В тот день певец с женой ехал на концерт, который должен был состояться в 165 километрах от города. За рулем находился организатор мероприятия артиста — глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Почти на половине пути внедорожник, выехавший на встречную полосу для обгона, столкнулся с автоцистерной. В результате водитель погиб на месте, супруга певца получила тяжелые телесные повреждения, и была госпитализирована. Позже ее на вертолете перевезли в другую клинику. Медики сделали все, что могли, но не спасли возлюбленную артиста.

Ранее 5-tv.ru собрал самые трогательные признания в любви к жене Ярослава Сумишевского.