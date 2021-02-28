«Прости»: Дарья Мороз показала, что стало с могилой ее мамы Марины Левтовой

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Анна Васильева
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Актриса ушла из жизни в феврале 2000 года, катаясь на снегоходе. Трагедия произошла во время катания на снегоходе.

Фото, видео: Instagram @d_moroz

Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз почтила память своей мамы актрисы Марины Левтовой, которая ушла из жизни 21 год назад. Знаменитость разместила на своей странице в Instagram два снимка. Первый кадр был сделан во время съемок в фильме Георгия Данелии «Фортуна».

«21 год сегодня. А фотка со съемок „Фортуна“ Г. Данелия. Мама», — пояснила теледива.

На втором фото Мороз показала могилу своей матери. На черном каменном памятнике указаны годы жизни Марины Левтовой и написано всего одно слово: «Прости…».

Instagram @d_moroz

Подписчики актрисы, среди которых много знаменитостей, написали под постом теплые слова о маме Дарьи Мороз.

«Светлая память», — написала актриса Карина Разумовская.

«Марина… Светлая память… Помню», — отметила заслуженная артистка РФ Алика Смехова.

«Любовь и память», — написал актер Игорь Верник.

«Светлая память», — добавила актриса и режиссер Софья Эрнст.

Хрупкая, возвышенная, талантливая и целеустремленная — такой помнят Марину Левтову коллеги и друзья. В союзе Левтовой с режиссером Юрием Морозом родилась дочь Дарья, которая, как и мать, стала известной актрисой. Именно Даша увидела во сне трагедию, которая через восемь лет произошла в реальной жизни. Марина Левтова во время катания на снегоходе вместе с дочерью, не заметила глубокой ямы и на высокой скорости въехала прямо в нее. Маленькая Дарья осталась невредима, а весь удар приняла на себя Марина, спасти которую не удалось.

Трагически овдовев в 2000 году, Юрий Мороз нашел счастье в отношениях с Викторией Исаковой. У них родились две дочери, одна из которых умерла в три месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, что юзеры нашли сходство дочери Богомолова и Мороз с Мариной Левтовой.

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