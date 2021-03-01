Только младший сын певицы Валерии угадал, что Ананасом в последнем выпуске шоу «Маска» был Иосиф Пригожин. А вот для его собственной жены и члена жюри в передаче это стало огромным сюрпризом.

Артистка призналась своим подписчикам в Instagram, что супруг ее по-настоящему поразил.

«Я знаю точно, что так никогда в жизни не удивлялась. Предположить, что мой муж окажется в маске Ананаса, я никогда бы не смогла хотя бы по одной простой причине — это было исключено ввиду состояния его здоровья», — написала Валерия.

Пригожин во время их отдыха в Дубае переболел коронавирусом, причем заболевание далось продюсеру тяжело. Поэтому можно понять удивление Валерии. А вот для ее младшего сына Арсения Шульгина маска Ананаса не стала помехой, чтобы распознать личность героя.

«Мой слух меня не подвел сходу», — написал он в комментариях к посту матери.

«Сеня отгадал», - подтвердила его жена, Лиана Шульгина.

Любопытно, что все члены жюри до последнего были уверены, что под маской скрывался спортсмен Константин Цзю.

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Подписчики Валерии усомнились, что такое возможно.

«Вы с ним всегда „мы с Тамарой ходим парой“, а тут вдруг такой „сюрприз“?»;

«Странно, что отпускали на процедуры полубольного мужа одного, который еле-еле до второго этажа доходил. Ну, где логика?»— написали они.

Впрочем, нашлись и те, кого Пригожин приятно удивил.

«Я в таком шоке была. Иосиф поет шикарно»;

«Какая прекрасная пара — красавица Валерия и Ананас»;

«Это было великолепно! И то, что Иосиф так прекрасно пел, и то, что ваш муж после долгих лет совместной жизни способен и хочет вас удивлять!» - похвалили они продюсера в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, как Пригожин и Валерия признались, что счастливы быть бабушкой и дедушкой.