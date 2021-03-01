Была пухленькая, а потом сдала: сосед об умершей экс-солистке Little Big

Сосед бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос в комментарии журналисту МИЦ «Известия» рассказал об их последней встрече. По словам Виталия Павловича, он видел знаменитость около трех-четырех месяцев назад. О смерти женщины 28 февраля мужчине рассказала супруга.

«Я по телефону узнал, что ходят социальные работники. Я был в магазине, жена позвонила, говорит — пришли социальные работники, нашли… Даже не сказала — мертвая она, не мертвая… Что-то там случилось, скорую вызвали, вот и все. Я даже в квартиру, сколько здесь живу, один раз только заходил — помог ей заклеить плинтус и все», — сказал сосед Анны Кастельянос.

Виталий Павлович отметил, что в последнее время экс-участница Little Big потеряла в весе. Анна Кастельянос зашла к нему с незначительной просьбой. В этот момент мужчина заметил некоторые изменения во внешнем виде знаменитости, но не стал задавать лишних вопросов.

«Со здоровьем, единственное скажу, она была такая вот пухленькая, а потом я как-то увидел месяца три-четыре назад — она сдала. Что-то вот худенькая. Я не стал ничего ей говорить. Она что-то зашла, спросила, по кухне. Я ей что-то дал и все, больше ничего не спрашивал. Мы в 2007 году сюда приехали, они тут жили уже», — сказал Виталий Павлович.

Ушедшая из жизни 28 февраля экс-солистка группы Little Big Анна Кастельянос, известная публике как Анна Каст, до последнего дня боролась с тяжелой болезнью. Знаменитости была поставлена третья группа инвалидности. Женщина не могла самостоятельно вставать. Ей на помощь регулярно приходили волонтеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна причина смерти экс-солистки Little Big Анны Кастельянос.