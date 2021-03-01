Стала известна причина смерти экс-солистки Little Big Анны Кастельянос
Тело 39-летней звезды накануне было найдено в собственной квартире в Петербурге.
Фото: Instagram @annakast
Стала известна причина смерти экс-солистки Little Big Анны Кастельянос. По информации 78.ru, 39-летняя звезда, предварительно, умерла от сердечной недостаточности.
Известно, что ее тело было найдено дома накануне регулярно навещавшим ее волонтером. У нее была третья группа инвалидности и она почти не выходила на улицу. Анна Каст до последнего боролась с тяжелой болезнью. По некоторым данным, накануне гибели знаменитость жаловалась на плохое самочувствие.
Ранее 5-tv.ru публиковал одно из последних интервью звезды, в котором она рассказывала об истории создания популярнейшего коллектива.
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