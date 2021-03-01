Нашли в коридоре: фото из квартиры умершей экс-участницы Little Big
| Светлана Шевченко Общество Эксклюзив 4 588
Предварительной причиной смерти Анны Костельянос стала сердечная недостаточность. Но вопросы еще остались.
Фото, видео: Instagram @annakast; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось фотография из квартиры экс-участницы Little Big, которая была найдена мертвой накануне. Тело 39-летней Анны Кастельянос лежало в коридоре.
Предварительной причины смерти звезды стала сердечная недостаточность. Однако известно, что следователи организовали проверку по данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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