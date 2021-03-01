Барецкий поссорился с экс-солисткой Little Big из-за тату на попе с его портретом

Шоумен Стас Барецкий, который ранее сотрудничал с группой Little Big, заявил, что у него был конфликт со скончавшейся накануне экс-солисткой коллектива Анной Кастельянс. О том, по какой причине музыкант хотел разгромить тату-салон звезды, он рассказал в интервью 5-tv.ru.

«Конфликт произошел на почве того, что я увидел фотографию с татуировкой моего лица на заднице у одного товарища. Ну я к ней пришел, у нее тату салон — в центре Петербурга находится. Ну я с ними конфликтовал. Этого татуировщика, который делал татуху, немножко к стенке прижал, слегка побил. А с Кастельянос я реально разругался, даже хотел погром устроить», — поделился шоумен.

При этом Анна заявила Барецкому, что ничего обидного в подобной татуировке не видит. Тогда музыкант захотел подать в суд на артистку, но не успел этого сделать. Узнав о смерти бывшей участницы Little Big, шоумен решил все же простить ее.

«Как президент „Союза профессиональных ритуальных агентов“ в принципе готов простить ей эту обиду и даже готов помочь с похоронами, если это нужно будет», — отметил Барецкий.

При этом артист признался, что молодого человека, который носит на теле татуировку с его портретом, он «может быть еще достанет».

Тело Анны Кастельянос, также известной как Анна Каст, было найдено дома накануне волонтером, который регулярно навещал ее. Известно, что у звезды была третья группа инвалидности, и она почти не выходила на улицу. Артистка до последнего боролась с тяжелой болезнью. По некоторым данным, накануне кончины знаменитость жаловалась на плохое самочувствие. Предварительной причиной смерти Каст называют сердечную недостаточность.

Ранее 5-tv.ru писал, что сосед рассказал об умершей экс-солистке Little Big.