Магнитные бури в декабре: как защититься от аномальной вспышки

|
Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 577

Пик солнечной активности придется на 19 декабря. В эксклюзивном интервью астролог Тиана Атлас дала несколько рекомендаций, которые помогут сгладить последствия для метеочувствительных людей.

Фото, видео: Depositphotos / Elf+11; 5-tv.ru

Агрессивные магнитные бури обрушатся на Землю в декабре. Метеочувствительным людям придется несладко: мигрени, слабость, усталость, сонливость. В декабре солнечная активность ожидается до семи баллов, предупредила профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru она дала астрологический прогноз на период пика солнечной активности — с 18 по 20 декабря.

По словам эксперта, самый разгар магнитных бурь придется на воскресение, 19 число. Вспышки на Солнце будут достигать четырех-пяти баллов, поэтому стоит поберечь себя и не задумывать энергозатратных занятий. Но и с точки зрения астрологии 19 декабря — день непростой.

«19 декабря — это полнолуние. А в это время энергии очень много, наблюдается повышенный травматизм. Стоит быть осторожными на дорогах и держать дистанцию. Выходной, зима, снег за окном обязательно повлекут ищущих приключения на склоны горнолыжных курортов и катки. Стоит соблюдать осторожность, даже если вы профессионал», — отметила она.

В это же время опасности стоит ждать от планеты любви, красоты и финансов — Венеры. Она начинает свое ретроградное движение.

«Наиболее чувствительными считаются дни начала разворота планет. Крайне не рекомендуется начинать дела, подписывать серьезные документы и совершать крупные покупки. А так, как Венера отвечает за красоту, постарайтесь не делать косметологических операций», — предостерегла астролог.

Тиана Атлас порекомендовала на время солнечной активности соблюдать режим сна и бодрствования, пить больше воды и проводить больше времени на свежем воздухе. Из еды стоит исключить жирную пищу, сахар и быстрые углеводы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ретроградная Венера изменит жизнь с 19 декабря.

Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.73
0.16 83.50
0.34
Как же с тобой тяжело: Кто из знаков зодиака имеет самый сложный характер

Последние новости

23:26
Любовь далеко: стоит ли развивать отношения на расстоянии?
23:08
Режиссер Герман-младший резко раскритиковал известных антипрививочников
22:51
В НАТО предложили усилить присутствие в Болгарии и Румынии
22:37
Невестка Валерии объяснила, почему ее позвали замуж только на четвертом месяце
22:21
Умер композитор сериала «Морские дьяволы» Алексей Карпов
22:08
Тайна женского тела: секс-коуч рассказала, как найти точку G и что с ней делать

Сейчас читают

Забыть старое и подумать о будущем: Как ретроградная Венера изменит жизнь с 19 декабря
Юлиан рассказал, как Нонна Мордюкова устроила разнос в женском туалете Дома кино
Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?
Устоять тяжело: ТОП-5 женских имен, обладательницы которых могут покорить любого

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа