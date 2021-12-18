Магнитные бури в декабре: как защититься от аномальной вспышки

Агрессивные магнитные бури обрушатся на Землю в декабре. Метеочувствительным людям придется несладко: мигрени, слабость, усталость, сонливость. В декабре солнечная активность ожидается до семи баллов, предупредила профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru она дала астрологический прогноз на период пика солнечной активности — с 18 по 20 декабря.

По словам эксперта, самый разгар магнитных бурь придется на воскресение, 19 число. Вспышки на Солнце будут достигать четырех-пяти баллов, поэтому стоит поберечь себя и не задумывать энергозатратных занятий. Но и с точки зрения астрологии 19 декабря — день непростой.

«19 декабря — это полнолуние. А в это время энергии очень много, наблюдается повышенный травматизм. Стоит быть осторожными на дорогах и держать дистанцию. Выходной, зима, снег за окном обязательно повлекут ищущих приключения на склоны горнолыжных курортов и катки. Стоит соблюдать осторожность, даже если вы профессионал», — отметила она.

В это же время опасности стоит ждать от планеты любви, красоты и финансов — Венеры. Она начинает свое ретроградное движение.

«Наиболее чувствительными считаются дни начала разворота планет. Крайне не рекомендуется начинать дела, подписывать серьезные документы и совершать крупные покупки. А так, как Венера отвечает за красоту, постарайтесь не делать косметологических операций», — предостерегла астролог.

Тиана Атлас порекомендовала на время солнечной активности соблюдать режим сна и бодрствования, пить больше воды и проводить больше времени на свежем воздухе. Из еды стоит исключить жирную пищу, сахар и быстрые углеводы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ретроградная Венера изменит жизнь с 19 декабря.