Врач объяснил, как карликовость могла повлиять на смерть экс-солистки Little Big

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Егор Измалкин
Эксклюзив 4 634

Тело 39-летней Анны Каст накануне было найдено в ее квартире в Петербурге.

Фото, видео: Instagram @annakast; 5-tv.ru

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Скончавшаяся накануне экс-солистка Little Big Анна Кастельянос страдала от наследственного заболевания — ахондроплазии, также известной как карликовость. Это могло повлиять на работу сердца знаменитости. Кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал 5-tv.ru об опасных последствиях данного недуга.

«Ахондроплазия (или карликовость) вследствие деформации грудной клетки может повлечь за собой развитие дыхательной недостаточности, а дыхательная недостаточность так или иначе связана с сердечной недостаточностью. Но сердечная недостаточность также может развиваться по пути нарушения работы клапанного аппарата сердца, а если присоединяется легочная недостаточность, то это все сильно усугубляется», — пояснил специалист.

По его словам, продолжительность жизни людей с ахондроплазией зависит от степени развития и степени прогрессирования сердечной недостаточности. Консервативных методов лечения данной патологии нет, однако человека может спасти хирургическое вмешательство,

«При выраженной недостаточности тех или иных клапанов сердца возможно хирургическое лечение. Вследствие этого и качество жизни улучшается, и продолжительность жизни», — заключил Гаглошвили.

Тело Анны Кастельянос, также известной как Анна Каст, было найдено накануне в ее квартире волонтером, которая регулярно навещала ее. У звезды была третья группа инвалидности, и она почти не выходила из дома. Погибшая до последнего боролась с тяжелой болезнью. По некоторым данным, накануне кончины знаменитость жаловалась на плохое самочувствие. Предварительной причиной смерти Каст называют сердечную недостаточность.

Как писал 5-tv.ru ранее, умершая в 39 лет экс-солистка Little Big не смогла выплатить крупную сумму по кредиту.

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