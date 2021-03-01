Умершая экс-солистка Little Big не смогла выплатить крупную сумму по кредиту

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Егор Измалкин
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Точная причина смерти Анны Кастельянос станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Умершая экс-солистка Little Big не смогла выплатить крупную сумму по кредиту

Фото: Instagram @annakast

Тема:
Little Big

Ушедшая из жизни 28 февраля экс-солистка группы Little Big Анна Кастельянос, известная фанатам как Анна Каст, не смогла выплатить долг по кредиту.

Сумма задолженности — более 140 тысяч рублей. Судебный приказ о непогашении долга был составлен 30 апреля прошлого года, пишет ФАН. Вероятно, закрыть его артистка не смогла из-за проблем со здоровьем.

Тело Кастельянос было найдено дома накануне волонтером, которая регулярно ее навещала. У звезды была третья группа инвалидности, и она почти не выходила на улицу.  По некоторым данным, накануне кончины знаменитость жаловалась на плохое самочувствие.

Предварительной причиной смерти 39-летней знаменитости называют сердечную недостаточность. Вскрытие, которое судебные медики проведут 1 марта, даст полную картину того, что с Кастельянос произошло на самом деле.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова думает о причинах смерти экс-участницы Little Big.

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