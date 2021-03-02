«Прилучный волшебник»: Карпович переплюнула Муцениеце в праздновании дня рождения

Экс-супруга актера Павла Прилучного актриса и телеведущая Агата Муцениеце 1 марта отметила свое 32-летие. И в этот же день поздравления с 35-летием принимала нынешняя пассия Прилучного актриса и модель Мирослава Карпович. При этом обе красавицы поделились на своих страницах в Instagram тем, как отпраздновали свой день рождения.

Так, Карпович с утра получила воздушные шары, а также цветы от мамы. Затем она позавтракала в ресторане при свечах и в музыкальном сопровождении живого ансамбля за столом, усыпанным лепестками роз.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Затем нынешнюю возлюбленную Прилучного ждал полет на вертолете по окрестностям Москвы, во время которого Карпович увидела на заснеженном поле поздравление с днем рождения, выложенное огромными горящими буквами.

«Прилучший волшебник», — с намеком написала Карпович, давая понять, кто организовал для нее всю романтику прошедшего дня рождения.

Instagram @m1r0slava_karpovich

В свою очередь, Муцениеце начала праздновать день рождения еще в полночь, когда к ней домой нагрянули подруги с салатом оливье, украшенным свечками.

«Вы издеваетесь», — якобы возмутилась визитом подруг актриса.

Весь день Муцениеце провела на съемках, а возвратившись вечером домой, обнаружила у двери букет цветов, шарики и коробку с подарками. Потом сын Тимофей вручил ей подушку с надписью: «Мама рулит», а дочка Мия — кружку. Муцениеце была тронута вниманием детей.

«Люблю вас! Мои! Спасибо!» — поблагодарила именинница детей и расцеловала их.

По всей видимости, празднование дня рождения актрисы прошло в узком семейном кругу, с детьми.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце пустился во все тяжкие. Закрутив роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, он решил не останавливаться на этом достижении. Как рассказали коллеги актера, параллельно артист ухлестывает за 24-летней Зепюр Брутян — вместе они снимаются в сериале «В клетке-2». Причем делает он это на глазах у нынешней пассии. Также звезду сериала «Мажор» видели в компании некой блондинки с пышными формами.

С Агатой Муцениеце Прилучный развелся в июне 2020 года, после девяти лет совместной жизни. У экс-супругов остались два общих ребенка — сын Тимофей и дочь Мия.