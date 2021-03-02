Максим Галкин и Алла Пугачева навестили Вячеслава Зайцева, который 2 марта отпраздновал свое 83-летие. Видеоролик с торжества Зайцева юморист выложил на своей личной странице в Instagram.

Великий кутюрье страдает болезнью Паркинсона и в последнее время не часто радует публику своим появлением. Несмотря на неизлечимый недуг, модельер не стал отказываться от праздника в свою честь и позвал многих известных звезд российской эстрады. Среди приглашенных были Зураб Церетелли, Лев Лещенко, Анита Цой, Нелли Кобзон, Иван Ургант, Валерия, Андрей Малахов и многие другие знаменитости.

Алла Пугачева и Максим Галкин заняли почетные места рядом с мэтром высокой моды. В самый разгар праздника шоумен снял часть представления и самого Вячеслава Зайцева. Модельер облачился в пестрый костюм, элегантную черную шляпу и выбрал бабочку в цвет головного убора. На кадрах видно, что Зайцев очень рад празднику — он наблюдает за представлением и широко улыбается.

«Браво!» — кричат восхищенные гости, выступающим на сцене артистам.

Instagram @maxgalkinru

Пользователи восхитились не только внешним видом модельера, но и заметили оригинальный наряд Пугачевой. Певица надела по-настоящему весеннюю шляпку с вуалеткой в виде большого красного цветка.

«Аленький цветочек»;

«Короли — они такие!»

«Красавица. А талантливого, великого художника Зайцева с днем рождения! Здравия!» - писали пользователи.

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев несколько лет назад признался поклонникам, что страдает от болезни Паркинсона. На данный момент лекарства от этого недуга не существует. Однако сын модельера, его бывшая жена и внучки всячески поддерживают Зайцева и постоянно находятся рядом с ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал о болезненном состоянии Вячеслава Зайцева на вручении премии «Золотое Веретено», которое всерьез обеспокоило поклонников.