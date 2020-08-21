«Зачем так мучить человека?» — Поклонники пожалели разбитого недугом Зайцева
Болезненное состояние модельера на церемонии вручения премии «Золотое веретено» обеспокоило его почитателей.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Встреча бывших коллег по «Модному приговору» Арины Шараповой и Вячеслава Зайцева не ободрила поклонников знаменитого кутюрье. Теледива выложила в Instagram видеофрагмент беседы с модельером, которая состоялась накануне во время церемонии вручения национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено».
Идея этого события зародилась у Зайцева и директора Национальной академии индустрии моды Людмилы Ивановой более 20 лет назад. Они решили провести первый фестиваль моды под девизом «Российскому товару — российский рынок». С тех пор кутюрье — постоянный почетный гость премии. Однако появляться на публике ему с каждым годом все сложнее. Модельер борется с болезнью Паркинсона — тяжелым возрастным заболеванием, в результате которого поражаются нейронные клетки головного мозга и ухудшается двигательная активность человека.
«Как первый адвокат „Модного приговора“, я узнала Славу Зайцева близко. Он был главным на заседании суда. Помните? Потрясающий! Тонкий, умный! Счастлива дружбе!» — написала под коротким роликом Шарапова.
Почитатели таланта Вячеслава Зайцева огорчились при виде любимца: модельер сидел и ничего не говорил, а лишь улыбался и едва шевелил губами, отвечая на слова ведущей.
«Он больной человек, он не понимает уже ничего. Караченцова, царствие небесное, полумертвого везде таскали и снимали, и с ним теперь также»;
«Бедный Зайцев»;
«Он — настоящая звезда! Но время неумолимо! Все бренно!»
«Хотят заработать напоследок. Зачем так мучить больного человека?» — отреагировали недовольные пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку.
Читайте также
50%
0.53 87.43
0.03
Нашли ошибку?