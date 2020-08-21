«Зачем так мучить человека?» — Поклонники пожалели разбитого недугом Зайцева

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Валентин Черников
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Болезненное состояние модельера на церемонии вручения премии «Золотое веретено» обеспокоило его почитателей.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Встреча бывших коллег по «Модному приговору» Арины Шараповой и Вячеслава Зайцева не ободрила поклонников знаменитого кутюрье. Теледива выложила в Instagram видеофрагмент беседы с модельером, которая состоялась накануне во время церемонии вручения национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено».

Идея этого события зародилась у Зайцева и директора Национальной академии индустрии моды Людмилы Ивановой более 20 лет назад. Они решили провести первый фестиваль моды под девизом «Российскому товару — российский рынок». С тех пор кутюрье — постоянный почетный гость премии. Однако появляться на публике ему с каждым годом все сложнее. Модельер борется с болезнью Паркинсона — тяжелым возрастным заболеванием, в результате которого поражаются нейронные клетки головного мозга и ухудшается двигательная активность человека.

«Как первый адвокат „Модного приговора“, я узнала Славу Зайцева близко. Он был главным на заседании суда. Помните? Потрясающий! Тонкий, умный! Счастлива дружбе!» — написала под коротким роликом Шарапова.

Instagram @arinasharapova1tv_official

Почитатели таланта Вячеслава Зайцева огорчились при виде любимца: модельер сидел и ничего не говорил, а лишь улыбался и едва шевелил губами, отвечая на слова ведущей.

«Он больной человек, он не понимает уже ничего. Караченцова, царствие небесное, полумертвого везде таскали и снимали, и с ним теперь также»;

«Бедный Зайцев»;

«Он — настоящая звезда! Но время неумолимо! Все бренно!»

«Хотят заработать напоследок. Зачем так мучить больного человека?» — отреагировали недовольные пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку.

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