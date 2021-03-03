Скопинский маньяк — именно так прозвали Виктора Мохова — дал первое интервью после выхода из колонии. Он провел в заключении почти 17 лет за похищение в 2000 году двух несовершеннолетних девушек. Бывший сантехник около четырех лет держал их в подвале, насиловал, избивал и пытал слезоточивым газом.

Видео с первым комментарием насильника опубликовал Telegram-канал «Честный детектив».

Судя по всему, выходу из колонии Мохов был рад — у него дрожали руки.

«Переживаю! Освобождение, как же. Конечно, на волю выхожу», — сказал он в ответ на вопрос о своем состоянии.

Он подтвердил, что признал вину в содеянном и раскаялся. Но после отказался ответить на вопрос, зачем написал письмо одной из своих жертв. Он уточнил, что из колонии отправится домой — в Скопин.

«Меня ждет дом», — добавил он.

Объяснять, зачем похитил, держал в подвале и измывался над двумя подростками, Мохов отказался.

Заложниц маньяка освободили 4 мая 2004 года, а в 2005 году Скопинский районный суд приговорил маньяка к 17 годам колонии строгого режима, позже этот срок был изменен — до 16 лет 10 месяцев.

За Моховым в течение шести лет будет осуществлен надзор по месту его жительства. Ему запрещено бывать на массовых мероприятиях и гулять по ночам, а также выезжать за пределы Скопинского района. Кроме этого он обязан дважды в месяц являться в полицию для регистрации.

За время отбывания в колонии бывший слесарь проявил себя отрицательно, однако к труду, по данным сотрудников исправительного учреждения, относился удовлетворительно.

Ранее 5-tv.ru писал, как живут секс-рабыни вышедшего на свободу «скопинского маньяка».