«На волю выхожу!» — скопинский маньяк дал первое интервью после освобождения
Виктор Мохов почти 17 лет провел в саратовской колонии.
Фото: Wikimedia.org
Скопинский маньяк — именно так прозвали Виктора Мохова — дал первое интервью после выхода из колонии. Он провел в заключении почти 17 лет за похищение в 2000 году двух несовершеннолетних девушек. Бывший сантехник около четырех лет держал их в подвале, насиловал, избивал и пытал слезоточивым газом.
Видео с первым комментарием насильника опубликовал Telegram-канал «Честный детектив».
Судя по всему, выходу из колонии Мохов был рад — у него дрожали руки.
«Переживаю! Освобождение, как же. Конечно, на волю выхожу», — сказал он в ответ на вопрос о своем состоянии.
Он подтвердил, что признал вину в содеянном и раскаялся. Но после отказался ответить на вопрос, зачем написал письмо одной из своих жертв. Он уточнил, что из колонии отправится домой — в Скопин.
«Меня ждет дом», — добавил он.
Объяснять, зачем похитил, держал в подвале и измывался над двумя подростками, Мохов отказался.
Ранее 5-tv.ru писал, как живут секс-рабыни вышедшего на свободу «скопинского маньяка».
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