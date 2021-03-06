От инсульта до гангрены: к чему может привести онемение конечностей?

Мало кто знает, что такой безобидный на первый взгляд симптом, как онемение рук или ног, способен привести к серьезным последствиям. Кроме того, он может говорить о наличии разного рода заболеваний. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.

Чаще всего онемение бывает вызвано долгим стоянием или сидением в неудобной позе. В результате этого, по словам медика, происходит сдавливание нервных волокон. Если изменить положение тела, все прекратится, однако, если онемение случается часто, следует обратить на это внимание — возможно, это повод для визита к врачу. Это может быть симптомом одного из серьезных заболеваний.

«Так, при сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия — когда страдают нервные корешки. Она может быть обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя. При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности», — рассказала врач.

Другой причиной онемения являются заболевания артериальных сосудов нижних и верхних конечностей — облитерирующий эндартериит и болезнь Рейно. При второй из них чаще всего поражаются пальцы кистей и стоп.

«При выходе на холод пальцы становятся синими. Если не лечить, может развиться гангрена», — предупредила медик.

Нередко онемение развивается у людей, чей род деятельности связан с нагрузкой на кисти рук: компьютерщиков, швей, столяров, штукатуров. Кроме того, оно может быть вызвано заболеваниями позвоночника — межпозвонковой грыжей, остеохондрозом, сужением спинномозгового канала, опухолями. В таких случаях онемение может сопровождаться мурашками и болями в спине. Также причиной этого симптома являются отравление солями тяжелых металлов, последствие перенесенных инфекций: простого герпеса, опоясывающего, а также вируса иммунодефицита.

«И не забывайте, что гипертонические кризы, неконтролируемое давление, может тоже привести к онемению конечностей и к такому грозному осложнению, как ишемический инсульт», — заключила медик.

Кроме того, онемение может стать одним из последствий коронавируса. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще осложнения встречаются у пациентов, перенесших COVID-19.