🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 марта, убывающая Луна в Стрельце будет отвлекать от серьезных мыслей и направлять их полет в область абстрактного мышления. При этом, все дела будут решаться словно сами собой — это касается и важных сделок, и финансовых вопросов, и юридических проблем. Сейчас удачное время для небольшого путешествия или командировки, а вот от покупки недвижимости лучше отказаться.

♈ Овен

Звезды советуют Овнам немного расслабиться. В профессиональной сфере у них все отлично — есть и успехи в работе, и признание коллег, и потенциал роста. Лучше уделить время родным и близким людям — они давно и настойчиво предлагают свою поддержку. Не стоит отказываться от их внимания.

Космический совет: найдите время для общения с семьей.

♉ Телец

Кажется, все вот-вот пойдет не по плану. Но не стоит воспринимать неудачу, как провал, дорогие Тельцы. Попробуйте посмотреть на случившееся с другого ракурса. Возможно, Вселенная подсказывает другой способ добиться желаемого.

Космический совет: не переживайте из-за неудач.

♊ Близнецы

В последнее время все идет на редкость хорошо, верно, Близнецы? Это происходит не само по себе, а как результат ваших усилий. И все же стоит выразить судьбе благодарность, чтобы и дальше все получалось. На мелкие неурядицы лучше смотреть с позиции, что это лишь опыт на пути к желаемому.

Космический совет: поблагодарите Вселенную за подарки судьбы.

♋ Рак

Иногда жизнь сама подкидывает таинственные знаки из будущего. Если вы замечаете подобные «предсказания», не стоит их игнорировать, Раки. Возможно, они подскажут, куда нужно двигаться дальше.

Космический совет: доверяйте своей интуиции.

♌ Лев

Все, что вам нужно, уже у вас есть, Львы. Но нужно научиться смотреть внутрь себя. Это поможет открыть новые грани своей души и узнать что-то новое. Возможно, вы найдете подсказку, куда двигаться дальше.

Космический совет: ищите ответы на вопросы внутри себя.

♍ Дева

Хватит ждать, что ваш партнер примет решение насчет совместного будущего. Если вас что-то не устраивает в отношениях, нужно поднять эту тему и решить все проблемы раз и навсегда. В случае встречного сопротивления стоит подумать, «ваш» ли это человек, Девы.

Космический совет: сосредоточьтесь на важных моментах своей жизни.

♎ Весы

Обратите внимание — на что вы в последнее время чаще жалуетесь? Если на личные отношения, то дело необязательно в проблемах с любимым человеком. Просто обсуждать эти темы проще, чем признаться себе в финансовых сложностях и провалах по части инвестиций. Весы, подумайте, почему это происходит? Может ли быть причиной поддержка недостойного человека, который просто тянет из вас деньги? Если подобное поведение причиняет проблемы не только ему, но и вам, хватит это терпеть. Можно обсудить сложившуюся ситуацию с вечным должником, а лучше — перестать ставить чужие интересы впереди собственных.

Космический совет: перестаньте ставить чужие интересы впереди собственных.

♏ Скорпион

В вашей жизни и так хватает забот, так зачем вы еще и добавляете себе лишние проблемы? Скорпионы, хватит соглашаться на обязательства, если у вас не хватает сил их выполнять. Помните, вы никому ничего не должны. В первую очень нужно подумать о собственном самочувствии и ослабить вожжи.

Космический совет: помните, вы никому ничего не должны.

♐ Стрелец

Подумайте обо всем, что случилось с вами за последние годы. Было ли это хорошее или плохое? И как отразилось на вашей сегодняшней жизни, Стрельцы? А потом отпустите все обиды и печали. Вместо этого похвалите себя за достижения и начинайте планировать новые шаги.

Космический совет: забудьте о прошлых неудачах и настройтесь на успех.

♑ Козерог

Знаете ли вы, что не обязательно решать все в одиночку и всегда полагаться только на себя? Во-первых, вас поддерживает сама Вселенная — обратите внимание на ее знаки! Во-вторых, не переживайте из-за отношений с возлюбленным, Козероги. Скорее всего, его беспокойство — это отражение вашего собственного состояния. Откровенно поговорите друг с другом, чтобы найти покой.

Космический совет: позвольте близкому человеку вас поддержать.

♒ Водолей

Вы воспринимаете карму как рок. Но судьба не пытается преподнести вам боль и неудачи вместо радости. Она просто такова. Смиритесь с тем, что в жизни бывает всякое, Водолеи. Попробуйте понять, какие события или действия вызывают у вас больше всего негатива. Освободитесь от них — и жить сразу станет легче.

Космический совет: отпустите заботы.

♓ Рыбы

В последнее время вы все чаще злитесь по мелочам и остро реагируете на мелкие неудачи? Это не черная полоса, Рыбы, вы просто устали. Поставьте свое здоровье на первое место. Для начала попробуйте больше отдыхать — всего несколько дней без недосыпа творят чудеса. А затем начинайте исключать плохие привычки — вы гарантированно почувствуете себя лучше.

Космический совет: подумайте о своем самочувствии.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 марта для всех знаков зодиака.