🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 марта, убывающая Луна в Весах говорит о том, что лучше всего не начинать чего-либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. При этом наступает неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий. Из минусов — обостряющаяся сложность в принятии решений.

♈ Овен

Очередной этап вашей жизни связан с претворением в жизнь задуманного плана. Помните: когда вы делаете шаг навстречу Вселенной, она делает десять шагов навстречу вам. Вероятно, что что-то будет сбивать с пути, но вы можете сказать этому твердое «нет».

Космический совет: пора претворить в жизнь задуманный план.

♉ Телец

Какое-то время вы пытались улучшить свою жизнь, но возвращались в исходную точку. Пришло время осознать, что совпадает с вашим высшим представлением о благе, а что — нет. Для некоторых это может означать конец. Не забудьте сознательно сжечь мосты, чтобы освободить себя и близких из этого порочного круга.

Космический совет: определите для себя, что такое благо.

♊ Близнецы

Легко говорить правду в компании незнакомцев. Однако, когда дело доходит до близких отношений, приходится уходить от серьезных разговоров, боясь навредить себе или родным. Запомните: вас любят и принимают таким, какой вы есть, даже с недостатками. И ваша семья никогда не осудит вас за то, что вы проявляете искренность.

Космический совет: не бойтесь быть искренними.

♋ Рак

Вспомните, как вы расходуете свое время и энергию. Говорить «да» всему без разбору — это лишь добавляет забот. Отпустите потребность всем нравиться. Кроме того, настало время признать свои ошибки и загладить вину на личном фронте настало. Не уходите от серьезного разговора с партнером.

Космический совет: исправьте ситуацию на личном фронте.

♌ Лев

Чувствуете ли, что призваны служить другим? Вы благословлены высшими силами, испытываете изобилие во многих аспектах жизни. Так что не стесняйтесь делиться излишками. Знайте, что пока вы отдаете их от души, Вселенная будет о вас заботиться.

Космический совет: делитесь от души.

♍ Дева

Эмоциональный багаж — не лучший аксессуар. Вместо того, чтобы носить с собой груз, поговорите с близким человеком. Разрешите себе обнажить сердце и душу. Быть уязвимым — не так уж и плохо! Кстати, у вас все хорошо на работе. Преданность ей поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

Космический совет: поговорите о том, что вас тяготит.

♎ Весы

Вместо того, чтобы продолжать поездку на американских горках, нажмите на кнопку паузы и возьмите таймаут. Сеанс йоги или лечебный массаж помогут расслабиться. Если есть возможность провести время на свежем воздухе — сделайте это. Медитация на лоне природы — хороший способ привести свое тело и разум в равновесие.

Космический совет: сделайте передышку.

♏ Скорпион

Ваша цель — быть собой, насколько это возможно. Совет на сегодня — будьте страстными. Да, вам придется шагнуть в неизведанное, чтобы воплотить в жизнь свои мечты, и столкнуться с осуждениями. Однако, благодаря новому опыту, вы приобретете намного больше того, что потенциально можете потерять.

Космический совет: будьте страстными.

♐ Стрелец

Всегда есть два способа получить то, что вы хотите: первый предполагает войну, а второй — мир. Независимо от того, насколько вас застает врасплох данная ситуация, улыбнитесь. Стать единым целым с командой — вот что станет секретом вашего успеха. Доверяйте интуиции, вы на правильном пути.

Космический совет: улыбнитесь.

♑ Козерог

Вы осознанно наводите порядок в жизни. Примиритесь с прошлым и отпускаете то, что больше не служит вам. Внутри вас появляется оптимизм, который исходит от принятия того, что вы не можете изменить былое, учитесь находить что-то светлое. Что вы хотите от будущего? Определитесь с намерениями, и все будет лучше, чем просто нормально.

Космический совет: помиритесь с прошлым.

♒ Водолей

В вашей жизни завершается важный цикл и начинается новый. Вы заслужили место под солнцем. Тем не менее, продвижение вперед на новом этапе может не всегда воплотиться в реальность. Лучше сделать передышку и дать себе возможность восстановиться после взлетов и падений. Если вы ищете способы расслабиться, займитесь йогой или сходите на массаж.

Космический совет: дайте себе время восстановить силы.

♓ Рыбы

Кажется, что все вокруг вас взволнованы. Малейшей замечание с вашей стороны может вызвать хаос и конфликт. Один совет: отключитесь. Научитесь наблюдать как за внутренним, так и за внешним миром. Помните, вы — не ваш гнев, вы не грусть, вы не ваше горе, одиночество или ревность.

Космический совет: отключитесь.

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