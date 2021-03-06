В преддверии Международного женского дня психолог, бизнес-коуч и НЛП-тренер Екатерина Есичева рассказала 5-tv.ru, как выбрать идеальный подарок женщине, однако тут же напомнила, что единого стандарта в этом вопросе не существует.

Для начала мужчине необходимо вспомнить о предпочтениях его матери, жены или девушки, чем она увлекается, что делает в свободное время. Все женщины индивидуальны, поэтому нельзя рассчитывать, что каждая будет рада цветам и коробке конфет.

«Одним нравятся золото и бриллианты, другим — кастрюли и сковородки, и они увлечены готовкой, третьи — путешествиями, и они хотят путешествовать», — привела пример эксперт.

А как быть, если никак не удается придумать креативный подарок? Или если знакомы возлюбленные не так давно?

«Тогда самое выгодное — это подарить впечатления. Ведь эмоции тоже испытываем по-разному — одни от прогулки за руку, кто-то от полета на воздушном шаре, кто-то от скорости, — рассказала психолог. — У всех женщин это по-разному. Попробуйте вспомнить, от чего ваша женщина радовалась и приходила в дикий восторг».

Если подарок предназначен для многодетной или недавно родившей матери, то лучшим презентом станет для нее время, проведенное наедине с собой.

«Стоит подарить ей сертификат в SPA. Туда, где она сможет уединиться, расслабиться, отдохнуть, побыть наедине и в тишине», — добавила Есичева.

Чтобы точно угадать с подарком, можно проанализировать прошлые праздники и то, как тогда женщина реагировала на презент. Например, ей подарили кольцо, а она его не носит? Вручили духи, а она ими не пользуется? Даже если она благодарила за подарок, это не значит, что он ей искренне понравился.

«Исходя из ее реакции на подарки, вы сможете понять, чего она действительно хочет», — пояснила психолог.

А для представительниц прекрасной половины человечества у Екатерины Есичевой тоже нашелся совет. Пора перестать думать, что мужчина умеет читать мысли. Это не так.

«Начните подкидывать идеи, подтасовывать факты или прямо говорить о том, чего хотите в жизни, — предложила она. — И тогда разочарований в этот день в жизни точно не будет».

Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорят цветы, подаренные 8 марта.