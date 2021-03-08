«Молодые и красивые навсегда»: Мария Миронова показала свадебное фото родителей

|
Алексей Хитров
1 116

Народный артист РСФСР Андрей Миронов умер в 1987 году в возрасте 46 лет. 7 марта ему могло исполниться 80 лет.

Фото, видео: Instagram @mariya_mironova_actress

Известная российская актриса Мария Миронова опубликовала на своей странице в Instagram фото со свадьбы своих родителей — народного артиста РСФСР Андрея Миронова и заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой.

«Они теперь вместе, молодые и красивые навсегда», — прокомментировала снимок Миронова.

Пост актрисы приурочен к важной семейной дате: 7 марта 1941 года родился ее отец Андрей Миронов. В нынешнем году знаменитый и всенародно любимый актер отмечал бы 80-летний юбилей.

Instagram @mariya_mironova_actress

Подписчики актрисы в комментариях признаются в любви и уважении к знаменитым артистам и обещают всегда их помнить. Отметились на странице Мироновой и ее звездные коллеги.

«Машенька… Светлая память твоим родителям», — написала Дарья Повереннова.

«Машенька, любимая! Светлая память твоим великим родителям! Они у всех у нас в сердцах навсегда», — отозвалась Евгения Брик.

«Светлая память», — высказалась Алика Смехова.

Андрей Миронов скончался 16 августа 1987 года на 47-м году жизни. За два дня до этого на гастролях в Риге актер потерял сознание во время спектакля. В местной больнице у него диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Медики поддерживали у Миронова дыхание и сердцебиение, однако через два дня он скончался, не приходя в сознание.

Екатерины Градовой, известной зрителям, в первую очередь, по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», не стало совсем недавно: она скончалась 22 февраля 2021 года в Москве на 75-м году жизни от инсульта.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актрису Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.43
0.64 88.93
-0.01
ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди

Последние новости

17:52
Стало известно, когда откроются границы Шенгенской зоны для россиян
17:41
Сергей Пенкин намерен судиться со службами ЖКХ из-за протечек в элитной квартире
17:30
ТОП-6 лайфхаков с зубной пастой — выводим пятна и чистим обувь
17:25
В Госдуме назвали санкции против телеканалов на Украине ударом по демократии
17:13
Губерниев предложил «послать в жопу» выигравшего ЧМ норвежского лыжника Иверсена
17:05
Как ни в чем не бывало: Королева с матерью поздравили изменника Тарзана с днем рождения

Сейчас читают

Любовь или желание: что стоимость подарка говорит об отношении мужчины к женщине?
Просто невыносимы! Три самых вредных знака зодиака среди женщин
В каких случаях имущество, нажитое в браке, не будет совместной собственностью
Вполоборота: Европа на пороге очередного локдауна обратилась к России

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака