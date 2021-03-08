«Молодые и красивые навсегда»: Мария Миронова показала свадебное фото родителей

Известная российская актриса Мария Миронова опубликовала на своей странице в Instagram фото со свадьбы своих родителей — народного артиста РСФСР Андрея Миронова и заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой.

«Они теперь вместе, молодые и красивые навсегда», — прокомментировала снимок Миронова.

Пост актрисы приурочен к важной семейной дате: 7 марта 1941 года родился ее отец Андрей Миронов. В нынешнем году знаменитый и всенародно любимый актер отмечал бы 80-летний юбилей.

Instagram @mariya_mironova_actress

Подписчики актрисы в комментариях признаются в любви и уважении к знаменитым артистам и обещают всегда их помнить. Отметились на странице Мироновой и ее звездные коллеги.

«Машенька… Светлая память твоим родителям», — написала Дарья Повереннова.

«Машенька, любимая! Светлая память твоим великим родителям! Они у всех у нас в сердцах навсегда», — отозвалась Евгения Брик.

«Светлая память», — высказалась Алика Смехова.

Андрей Миронов скончался 16 августа 1987 года на 47-м году жизни. За два дня до этого на гастролях в Риге актер потерял сознание во время спектакля. В местной больнице у него диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Медики поддерживали у Миронова дыхание и сердцебиение, однако через два дня он скончался, не приходя в сознание.

Екатерины Градовой, известной зрителям, в первую очередь, по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», не стало совсем недавно: она скончалась 22 февраля 2021 года в Москве на 75-м году жизни от инсульта.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актрису Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище.