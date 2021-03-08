Вместо тысячи слов: как выразить свои чувства при помощи букета цветов?

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Егор Измалкин
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У каждого цветка есть свое значение. Знание флориографии поможет наделить букет особым смыслом.

Вместо тысячи слов: как выразить свои чувства при помощи букета цветов?

Фото: Depositphotos / BrianAJackson

В Международный женский день самым популярным подарком являются цветы. При этом каждое растение в букете обладает своим значением, придуманным еще в Средние века. 5-tv.ru разобрался, как рассказать о своих чувствах с помощью цветов.

Определенные особенности касаются цвета растений. Во времена Екатерины II был создан «Реестр о цветах». Красный цвет обозначал любовь, зеленый — надежду, голубой — верность, черный — печаль, желтый — измену.

Тюльпаны

Согласно флориографии (языку цветов — Прим. ред.), если дарят красный тюльпан, то это признание в любви, а если желтый — символ безнадежности отношений.

Depositphotos / vodolej

Розы

Depositphotos / steveheap

Что касается роз, то красная представляет собой истинную любовь, синяя — тайну, розовая — любезность. Белые розы могут означать чистоту, совершенство, замкнутость и вечную любовь. Черная — это смерть и прощание. Темно-розовая роза — благодарность, а цветок бледно-лилового цвета — любовь с первого взгляда.

Альстромерии

Depositphotos / Irochka

Альстромерии цветут весной, поэтому они символизируют начало новой жизни, радость и перемены. Еще одно их значение — дружба, привязанность, верность.

Ирисы

Depositphotos / dovapi

Значение ирисов — уважение, поддержка и знак ценности дружбы. Этими цветами проще всего показать хорошее отношение и доверие к той, кому предназначен букет. Вместе с тем, ирисы могут символизировать мудрость и бесстрашие.

Нарциссы

Depositphotos /MarusiaBO

Нарциссы означают кротость, смирение, благородство, уважение или безответную любовь

Хризантемы

Depositphotos /oleggankod

Значение хризантемы на языке цветов — это благосостояние и счастье. Красная хризантема символизирует любовь, белая — правду, желтая — отвергнутые чувства.

Маки

Depositphotos /PantherMediaSeller

Красный мак может означать вечный сон, забвение, фантазию, а также удовольствие, белый — утешение мечтами, а желтый — богатство и успех.

Как писал 5-tv.ru, российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта.

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