Вместо тысячи слов: как выразить свои чувства при помощи букета цветов?
У каждого цветка есть свое значение. Знание флориографии поможет наделить букет особым смыслом.
Фото: Depositphotos / BrianAJackson
В Международный женский день самым популярным подарком являются цветы. При этом каждое растение в букете обладает своим значением, придуманным еще в Средние века. 5-tv.ru разобрался, как рассказать о своих чувствах с помощью цветов.
Определенные особенности касаются цвета растений. Во времена Екатерины II был создан «Реестр о цветах». Красный цвет обозначал любовь, зеленый — надежду, голубой — верность, черный — печаль, желтый — измену.
Тюльпаны
Согласно флориографии (языку цветов — Прим. ред.), если дарят красный тюльпан, то это признание в любви, а если желтый — символ безнадежности отношений.
Розы
Что касается роз, то красная представляет собой истинную любовь, синяя — тайну, розовая — любезность. Белые розы могут означать чистоту, совершенство, замкнутость и вечную любовь. Черная — это смерть и прощание. Темно-розовая роза — благодарность, а цветок бледно-лилового цвета — любовь с первого взгляда.
Альстромерии
Альстромерии цветут весной, поэтому они символизируют начало новой жизни, радость и перемены. Еще одно их значение — дружба, привязанность, верность.
Ирисы
Значение ирисов — уважение, поддержка и знак ценности дружбы. Этими цветами проще всего показать хорошее отношение и доверие к той, кому предназначен букет. Вместе с тем, ирисы могут символизировать мудрость и бесстрашие.
Нарциссы
Нарциссы означают кротость, смирение, благородство, уважение или безответную любовь
Хризантемы
Значение хризантемы на языке цветов — это благосостояние и счастье. Красная хризантема символизирует любовь, белая — правду, желтая — отвергнутые чувства.
Маки
Красный мак может означать вечный сон, забвение, фантазию, а также удовольствие, белый — утешение мечтами, а желтый — богатство и успех.
Как писал 5-tv.ru, российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта.
Читайте также
73%
0.64 88.93
-0.01
Нашли ошибку?