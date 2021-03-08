Список погибших в страшном ДТП с легковушкой и грузовиком под Самарой

В распоряжении СМИ оказался список жертв страшной аварии, которая произошла на трассе Самара — Тольятти. Как сообщает ФАН, в результате ДТП погибли семь человек:

Егор М. (водитель) 22 года;

Виктория Я. 17 лет;

Никита Г. 18 лет;

Александр К. 21 год;

Алена У. 23 года;

Данила Г. 18 лет;

Никита С. 27 лет.

СК РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самарской области недалеко от поселка Курумоч произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. По предварительной информации, водитель легковушки, в которой было шесть пассажиров, включая одного несовершеннолетнего, выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Водитель грузовика в результате аварии не пострадал.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, расследование на личный контроль взял прокурор Красноярского края Игорь Шустов.