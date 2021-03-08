Список погибших в страшном ДТП с легковушкой и грузовиком под Самарой

|
Георгий Иванов
1 104

По факту аварии, унесшей жизни семи человек, возбуждено уголовное дело.

Список погибших в страшном ДТП с легковушкой и грузовиком под Самарой

Фото: sledcom.ru

В распоряжении СМИ оказался список жертв страшной аварии, которая произошла на трассе Самара — Тольятти. Как сообщает ФАН, в результате ДТП погибли семь человек:

  • Егор М. (водитель) 22 года;
  • Виктория Я. 17 лет;
  • Никита Г. 18 лет;
  • Александр К. 21 год;
  • Алена У. 23 года;
  • Данила Г. 18 лет;
  • Никита С. 27 лет.

СК РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самарской области недалеко от поселка Курумоч произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. По предварительной информации, водитель легковушки, в которой было шесть пассажиров, включая одного несовершеннолетнего, выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Водитель грузовика в результате аварии не пострадал.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, расследование на личный контроль взял прокурор Красноярского края Игорь Шустов.

-15° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
74.43
0.64 88.93
-0.01
Как возраст влияет на женщин разных знаков зодиака

Последние новости

12:33
«По ситуации» — Мясников о необходимости вакцинации переболевших COVID-19
12:30
Правительство введет постоянный мониторинг цен на потребительские товары
12:16
Неужели угнан? Дорогая иномарка экс-солистки Hi-Fi Терешиной оказалась в розыске
12:12
Окруженные пластиком: страны ЕврАзЭс для начала объявили войну пакетам
11:53
Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления детей в Махачкале
11:47
В России упростили досрочный выход на пенсию для некоторых специалистов

Сейчас читают

«Поняла, что сделала глупость»: Савичева рассказала о расставании с мужем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака
В каких случаях имущество, нажитое в браке, не будет совместной собственностью
Вполоборота: Европа на пороге очередного локдауна обратилась к России

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака