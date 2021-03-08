Список погибших в страшном ДТП с легковушкой и грузовиком под Самарой
По факту аварии, унесшей жизни семи человек, возбуждено уголовное дело.
Фото: sledcom.ru
В распоряжении СМИ оказался список жертв страшной аварии, которая произошла на трассе Самара — Тольятти. Как сообщает ФАН, в результате ДТП погибли семь человек:
- Егор М. (водитель) 22 года;
- Виктория Я. 17 лет;
- Никита Г. 18 лет;
- Александр К. 21 год;
- Алена У. 23 года;
- Данила Г. 18 лет;
- Никита С. 27 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самарской области недалеко от поселка Курумоч произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. По предварительной информации, водитель легковушки, в которой было шесть пассажиров, включая одного несовершеннолетнего, выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Водитель грузовика в результате аварии не пострадал.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, расследование на личный контроль взял прокурор Красноярского края Игорь Шустов.
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