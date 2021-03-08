Опубликованы жуткие кадры с места ДТП под Самарой, в котором погибли семь человек
Стала известна предварительная причина страшной аварии в районе поселка Курумоч.
Фото, видео: depositphotos / gsdonlin; ГУ МВД России по Самарской области
Страшное ДТП произошло в Самарской области; погибли семь человек. Главное управление МВД по региону опубликовало кадры с места аварии.
Инцидент случился рано утром на дороге «Самара-Тольятти» в районе поселка Курумоч. На восьмом километре трассы столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. Предварительной причиной ДТП называют выезд водителя легковушки на встречную полосу.
В результате происшествия погибли пятеро мужчин и две женщины. По данным правоохранительных органов, иномарка была переполнена. Все погибшие молодого возраста.
Полиция начала проверку. На трассе одна полоса закрыта грузовиком, организовано реверсивное движение.
Как писал 5-tv.ru ранее, два человека погибли в ДТП с пьяным полицейским в Краснодарском крае.
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