Опубликованы жуткие кадры с места ДТП под Самарой, в котором погибли семь человек

|
Егор Измалкин
1 079

Стала известна предварительная причина страшной аварии в районе поселка Курумоч.

Фото, видео: depositphotos / gsdonlin; ГУ МВД России по Самарской области

Страшное ДТП произошло в Самарской области; погибли семь человек. Главное управление МВД по региону опубликовало кадры с места аварии.

Инцидент случился рано утром на дороге «Самара-Тольятти» в районе поселка Курумоч. На восьмом километре трассы столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. Предварительной причиной ДТП называют выезд водителя легковушки на встречную полосу.

В результате происшествия погибли пятеро мужчин и две женщины. По данным правоохранительных органов, иномарка была переполнена. Все погибшие молодого возраста.

Полиция начала проверку. На трассе одна полоса закрыта грузовиком, организовано реверсивное движение.

Опубликованы жуткие кадры с места ДТП под Самарой, в котором погибли семь человек

1/3

ГУ МВД России по Самарской области

2/3

ГУ МВД России по Самарской области

3/3

ГУ МВД России по Самарской области

Как писал 5-tv.ru ранее, два человека погибли в ДТП с пьяным полицейским в Краснодарском крае.

-16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
74.43
0.64 88.93
-0.01
Как возраст влияет на женщин разных знаков зодиака

Последние новости

9:34
Кремлевский шеф-повар рассказал о любимых блинах советских вождей
9:17
Власти Аргентины выдали РФ обвиняемого в крупной краже гражданина Колумбии
9:04
«Мне очень больно»: Звезда «Кривого зеркала» рассказал о 7-часовой операции
8:53
В Международный женский день в Европе прошли протестные акции
8:42
В ООН озвучили список полностью доступных для туристов стран
8:31
В Генпрокуратуре назвали профессии главных мелких коррупционеров страны

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака
Кто такая Manizha и зачем певица едет на «Евровидение-2021»
В каких случаях имущество, нажитое в браке, не будет совместной собственностью
Вполоборота: Европа на пороге очередного локдауна обратилась к России

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака