После жуткого ДТП под Самарой с семью погибшими возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту жуткой аварии под Самарой, в которой погибли семь человек, по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил прокурор Красноярского района области Игорь Шустов, пишет ТАСС.

«В связи с тем, что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой Красноярского района из следствия МВД и передано в следствие СУ СК по региону», — пояснил Шустов.

Авария произошла рано утром на дороге «Самара-Тольятти» в районе поселка Курумоч. На восьмом километре трассы столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. Предварительной причиной ДТП называют выезд водителя легковушки на встречную полосу. В результате ДТП погибли пятеро мужчин и две женщины. По данным правоохранительных органов, все они находились в легковом автомобиле.

depositphotos / gsdonlin; ГУ МВД России по Самарской области

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