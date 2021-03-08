Могла спастись: убитую с тремя внуками женщину просили поменяться сменами в день трагедии

Страшной трагедии, которая случилась на днях в подмосковном Ликино-Дулево, где мужчина зарезал тетю и трех малолетних племянников, могло бы не произойти. Об этом рассказала коллега одной из жертв убийцы.

Женщина работала продавцом в рыбной палатке, график сменный, зарплата невысокая. Чтобы как-то подзаработать, Татьяна всегда соглашалась на дополнительные смены. Накануне убийства ее коллега попросила подменить ее, однако та впервые отказала, объяснив, что обещала посидеть с внуками.

«Могло так оказаться, что Таня в тот день не была бы дома с детьми, а работала. Я очень просила ее поменяться в тот день дежурствами. Обычно Таня не отказывала и даже готова была просто вместо меня выйти, чтобы больше заработать. Но в тот день она сказала: „Извини, я не могу, я внукам обещала, что мы с ними играть будем“. Как знать, может, вышла бы на работу — осталась б жива?», — рассказала женщина в беседе с сайтом KP.RU.

Как сообщили соседи, мужчина, который совершил громкое преступление в Подмосковье, на протяжении многих лет вел себя странно. Однако никто не мог предположить, что все закончится страшной трагедией.

По словам жильцов, 32-летний Сергей М. даже будучи уже взрослым порой вел себя как обиженный на мир школьник. В частности, рисовал на стенах в подъезде и лифте.

«Посмотрите на нашу дверь, видите крест? Это он, Сергей, нарисовал. Это он нам „отомстил“, когда мы на него начали ругаться, зачем он в лифте и на стенах по всему подъезду какие-то странные рисунки оставляет», — рассказал собеседник сайта KP.RU.

Другие соседи сообщили, что мужчина мог подниматься по лестнице и просто звонить во все двери на этажах. Только вот, сбегать, как это делают при шалости, даже не думал. Кроме того, Сергей М. периодически злоупотреблял алкоголем, несколько раз его видели валяющемся на улице в сильном опьянении.

На вопрос, почему взрослый мужчина продолжал жить с тетей, когда у его родителей в соседнем доме есть квартира, соседи ответили, что мать Сергея специально убрала подальше от себя сына, чтобы не тяготиться его странностями.

Предполагается, что перед преступлением мужчина принял неизвестный наркотик, а также огромную дозу успокоительного. Даже по прошествии длительного времени он до сих пор находится в невменяемом состоянии. Правоохранители направили запрос в местную психиатрию с целью узнать, не состоял ли подозреваемый на учете.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, ход расследования уголовного дела взят на личный контроль и. о. главы регионального управления СК Александром Стариковым

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности того, как в Подмосковье мужчина зарезал свою тетю и трех племянников — восьмилетнюю девочку и двух двухлетних младенцев-близнецов.