Молодая жена Петросяна показала свой «самый дорогой подарок» на 8 Марта

Татьяна Брухунова — молодая жена юмориста Евгения Петросяна — показала "самый дорогой подарок", который получила в честь Международного женского дня. Фото презента она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Теперь самые дорогие подарки выглядят так!» — подписала Татьяна снимок, на котором изображена детская аппликация.

По всей видимости, подарок был сделан руками ее сына от Евгения Петросяна. Едва ли годовалый малыш мог полностью сам справиться с такой сложной задачей, скорее всего, юморист помог ему в изготовлении презента. На фото также можно заметить разноцветные шарики, очень похожие на бомбочки для ванной, и цветок в горшке.

Instagram @bruhunova

Поклонники Татьяны Брухуновой согласились с тем, что она получила самый дорогой подарок, а также принялись активно поздравлять ее с 8 Марта.

«Совершенно верно! Никакие цветы, бриллианты, вещи не сравнить с этими подарками! Они бесценны»;

«Самый лучший подарок. ️ Таня с праздником»;

«Какая прелесть! Татьяна, с праздником!» — написали пользователи в комментариях.

Татьяна младше своего мужа Евгения Петросяна на 44 года. Об их отношениях стало известно в 2019-м, а о рождении у пары сына Вагана — в марте 2020 года. Несмотря на то, сколько с тех пор прошло времени, многие по-прежнему продолжают обвинять Брухунову в разводе Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. Юмористы прожили в браке 32 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Петросяна разозлилась из-за сравнения с экс-супругой юмориста Еленой Степаненко.