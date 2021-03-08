«Дани нет уже год»: Раиса Рязанова до сих пор тяжело переживает утрату сына

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Екатерина Бородина
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В сложный жизненный период актрисе очень помог коллега Александр Мохов.

«Дани нет уже год»: Раиса Рязанова до сих пор тяжело переживает утрату сына

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979)

Известная российская и советская актриса Раиса Рязанова, которая сыграла одну из главных ролей в фильме «Москва слезам не верит» до сих пор тяжело переживает утрату сына. Об этом женщина рассказала в эфире телепередачи «Привет, Андрей».

Актер Данил Перов скончался в ночь на 22 января прошлого года из-за того, что у него оторвался тромб. Артистке с трудум удается сдерживать слезы при упоминании о ее единственном сыне. Она рассказала, как трогательно Даниил поздравлял ее с 8 Марта в детстве.

Он копил деньги с завтраков и покупал ей открытку и веточку мимозы, которую ночью ставил в стакан у изголовья матери. Сейчас же на 8 Марта Рязановой обычно звонят только друзья.

«Дани нет уже год. Будут звонки: „Раиса Иванова, чем помочь?“ Ну, сейчас, кроме снега, нет ничего. Но снег, это я сама (растираю по телу - Прим. ред.), потому что, когда это все разгребаешь — выходишь, как говорил Евдокимов, морда красная, а по спине течет. И я сразу ощущаю себя здоровой, счастливой», — поделилась актриса.

После смерти сына коллега Рязановой актер Александр Мохов помог ей прийти в себя. Он приехал к актрисе и приказал ей собрать вещи, чтобы переехать к нему. Артистка прожила вместе с семьей Мохова около месяца. В основном, она отвлекалась от печальных мыслей огородными работами. По признанию актера, Рязанова перекопала им все грядки.

Ранее 5-tv.ru сообщал об архивном фото молодой Веры Алентовой, которое выложила в сеть дочь актрисы Юлия Меньшова.

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