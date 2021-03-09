Кто такая Manizha и зачем певица едет на «Евровидение-2021»

Известие о том, что рейв-группа Little Big в 2021 году не будет представлять Россию на песенном европейском конкурсе «Евровидение» в воскресенье, 8 марта, потрясло как поклонников петербургского коллектива, так и простых обывателей, не особо интересующихся культурной жизнью страны. Лидер группы Илья Прусикин в эфире Первого канала лично объявил, что его команда не будет участвовать в отборе для участия в музыкальном состязании.

«Во-первых, нашу песню сравнивали бы с Uno, а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир», — заявил Прусикин.

После этого претендентов осталось трое: дуэт #2Маши, инди-группа Therr Maitz и российско-таджикская певица Manizha. По итогам зрительского голосования было решено, что в Нидерланды представлять Россию поедет именно Manizha с песней «Russian Woman» (Русская женщина»). Однако не многие знают, чем известна артистка. 5-tv.ru рассказывает.

Кто такая Manizha и ее путь к славе

Instagram @manizha

Манижа Сангин, выступающая под псевдонимом Manizha, родилась 29 лет назад в столице Таджикистана Душанбе в многодетной семье. У нее есть братья и сестры, одна из которых работает корреспондентом на Первом канале. Когда Маниже было три года в Таджикистане началась гражданская война, поэтому ее семье пришлось покинуть родину и уехать в Москву.

Петь Манижа начала еще в детстве. Она ездила выступать на различных конкурсах и фестивалях в Латвию и Болгарию, после стала покорять различные площадки и в России. Когда ей было всего 12 лет она получила Гран-при международного конкурса молодых исполнителей «Rainbow Stars», а в 2004-м стала лауреатом IV международного фестиваля-конкурса «Kaunas Talent».

В возрасте 14 лет песни Манижи, которые она записывала на русском и таджикском языках, стали активно крутить на радио в Таджикистане. После ее новые композиции начали включать и на крупнейших радиостанциях в России. Весной 2008 года Манижа выпустила свой дебютный альбом «Пренебрегаю» из 11 треков. А спустя год были записаны еще 11 песен для нового диска. К слову, некоторое время девушка выступала под псевдонимом Ру. Кола. Позже в одном из интервью Манижа признавалась, что продюсерам ее настоящее имя казалось «слишком мусульманским».

Десять лет назад Манижа переехала в Петербург. В Северную столицу ее пригласил рэпер Ассаи, с которым она дружила. В городе на Неве молодая артистка много выступала в мелких клубах и барах перед не всегда благодарной публикой. Тогда девушку даже начали посещать мысли бросить музыкальную карьеру. Однако Манижа все же решила не опускать руки, она продолжала трудиться и сочинять песни, а через некоторое время вернулась в Москву.

В столице начинающая звезда решила публиковать свое творчество в Instagram. Она стала записывать каверы на популярные композиции и выкладывать короткие ролики в соцсеть. Видео собирали миллионы просмотров и пользовались огромной популярностью у пользователей приложения для обмена визуальным контентом. После этого Маниже предложили исполнить саундтрек к российской версии фильма «Мулан». Она спела композицию под названием «На путь воина встаю».

Общественная деятельность Manizha

Instagram @manizha

С конца 2019 года Манижа является амбассадором благотворительного фонда, созданного для помощи детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». В декабре 2020 года девушка стала первым российским послом Доброй воли Агентства Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев.

Также артистка защищает права мигрантов, выступает против домашнего насилия, и кроме того старается разоблачать мифы о женской красоте. На своей странице в Instagram она публикует достаточно провокационные посты, не стесняется говорить на острые темы и показывать свое лицо без макияжа. Например, в 2017 году Манижа запустила флешмоб «Травма красоты», показав себя без мейкапа. А однажды она призналась, что ей нравятся ее кожа, складки и целлюлит. Год назад артистка написала пост в поддержку ЛГБТ. За этим последовала массовая отписка от нее в соцсети.

Отличительной чертой Манижи как артиста является то, что она в отличие от многих музыкантов — независимый исполнитель. Иными словами, она не стремится заключать контракты с продюсерскими центрами и лейблами. Ее делами и продвижением занимается мама, которая также мастерит певице сценические наряды.

Путь на «Евровидение»

Instagram @manizha

Композиция «Russian Woman» («Русская женщина») была написана год назад.

«У нее есть история. Она была написана ровно год назад с израильскими друзьями-композиторами. Слова написала Манижа, она соавтор музыки. Вот так родилась композиция „Russian Woman“», — рассказала 5-tv.ru менеджер артистки Майя Серикова.

Интересный факт, «Русская женщина» станет первой композицией на русском языке, которую услышат на «Евровидении» за последние 12 лет. До этого на русском и украинском в 2009 году пела Анастасия Приходько. «Бурановские бабушки» в 2012-м пели «Party for Everybody» на английском и удмуртском языках.

Если знать биографию Манижи, то можно понять, что артистка написала довольно автобиографичный текст, в котором посмеялась над стереотипами о представительницах прекрасного пола. В то же время, по словам исполнительницы, ее песня рассказывает о трансформации самоощущения женщины в России за последние несколько веков.

«Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что не хочешь», — поется в одном из фрагментов композиции.

По словам артистки, она хочет участвовать в песенном конкурсе, чтобы поговорить с миром о том, что для нее действительно важно. Как пишет РИА Новости, Манижа намерена показать иностранцам нашу страну «щедрой, открытой и яркой».

«Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я», — заявила певица.

«Евровидение» в этом году пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате. В 2020-м году песенное состязание отменилось из-за пандемии COVID-19. Россию должна была представить группа Little big.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как российские продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш прокомментировали выбор зрителей, решивших отправить на «Евровидение» певицу Манижу. Автор хита «Плот» Юрий Лоза жестко раскритиковал как итоги зрительского голосования, так и сам песенный конкурс.