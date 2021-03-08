«Не слышал ее песен»: Пригожин о певице Маниже, которая представит РФ на «Евровидении-2021»

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году будет представлять певица Манижа. Об этом стало известно в эфире Первого канала во время подведения итогов зрительского голосования. Группа Little Big отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.

Конкурс «Евровидение», который отменился в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, состоится 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Участвовать будут представители из 41 страны. Известно, что песенное состязание будет проводиться в оффлайн-формате.

Изначально представлять Россию на «Евровидении» должна была группа Little Big, которая была выбрана Первым каналом в 2020 году. Однако сегодня участники музыкального бэнда отказалась от участия в отборе 2021 года.

За возможность представлять Россию на песенном конкурсе в 2021 году боролись Манижа, #2Маши и Therr Maitz. Зрители проголосовали за 29-летнюю российско-таджикскую певицу Манижу Сангин.

С конца 2019 года она является амбассадором фонда «Подари жизнь». Четыре месяца назад она стала первым российским послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Также в прошлом году она исполнила песню «На путь воина встаю», которая стала саундтреком к фильму «Мулан».