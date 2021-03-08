«Не слышал ее песен»: Пригожин о певице Маниже, которая представит РФ на «Евровидении-2021»

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 051

Известный российский продюсер рассказал, какое впечатление на него произвела молодая артистка, которая поедет на песенный конкурс в Нидерланды от России.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Little Big

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, что думает насчет победы певицы Манижи в зрительском голосовании во время отбора на «Евровидение-2021». По его словам, он не знаком с творчеством молодой артистки и не может оценить ее шансы на победу.

«Нет, не знаком, я нигде не слышал ее песен. Но я видел ее выступление, она очень достойная была. Ничего не могу сказать, я видел ее один раз, она произвела на меня нормальное впечатление. Вроде музыкант, вроде ничего, время покажет, откуда я знаю. Шансы (на победы — Прим.ред.) не я оцениваю, если бы я оценивал, мы бы всегда были на первом месте. Оценивает жюри, как оно оценит, так и будет. Я не Ванга. Я не слышал песню», — отметил Иосиф Пригожин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году будет представлять певица Манижа. Об этом стало известно в эфире Первого канала во время подведения итогов зрительского голосования. Группа Little Big отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.

Конкурс «Евровидение», который отменился в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, состоится 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Участвовать будут представители из 41 страны. Известно, что песенное состязание будет проводиться в оффлайн-формате.

Изначально представлять Россию на «Евровидении» должна была группа Little Big, которая была выбрана Первым каналом в 2020 году. Однако сегодня участники музыкального бэнда отказалась от участия в отборе 2021 года.

За возможность представлять Россию на песенном конкурсе в 2021 году боролись Манижа, #2Маши и Therr Maitz. Зрители проголосовали за 29-летнюю российско-таджикскую певицу Манижу Сангин.

С конца 2019 года она является амбассадором фонда «Подари жизнь». Четыре месяца назад она стала первым российским послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Также в прошлом году она исполнила песню «На путь воина встаю», которая стала саундтреком к фильму «Мулан».

Тема:
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