«От счастья плачем»: менеджер Манижи об отборе певицы на «Евровидение-2021»

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 1 051

29-летняя российско-таджикская артистка будет представлять нашу страну на конкурсе в Нидерландах с песней «Russian Woman».

Фото, видео: Instagram @manizha; 5-tv.ru

Тема:
Little Big

Молодая российско-таджикская певица Манижа представит Россию на песенном конкурсе «Евровидении» в Нидерландах в 2021 году. Она исполнит композицию «Russian woman» («Русская женщина»). О том, как артистка отреагировала на победу в отборе, в интервью 5-tv.ru рассказала менеджер Манижи — Майя Серикова.

«Мы очень этого хотели, мы к этом очень долго шли, для нас большая неожиданность все это. Пока от счастья плачем. У нее есть история. Она была написана ровно год назад с израильскими друзьями-композиторами. Слова написала Манижа, она соавтор музыка. Вот так родилась композиция „Russian Woman“», — поведала представитель певицы.

Также она отметила, что известие, что группа Little Big не будет участвовать в отборе на «Евровидение-2021» ее опечалило.

«Нам очень жаль, они очень крутые, и это немного грустно даже было», — отметила Майя Серикова.

За возможность представлять Россию на «Евровидении» в этом году также боролись группы Therr Maitz и #2Маши.

«Евровидение» в этом году пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате. В 2020-м году песенное состязание отменилось из-за пандемии COVID-19. Россию должна была представить группа Little big.

Тема:
Little Big
9 мар
Кто такая Manizha и зачем певица едет на «Евровидение-2021»
9 мар
«Дай Бог ей хорошо и весело выступить»: Дробыш об отборе Манижи на «Евровидение»
8 мар
«Поедет от России то, что никому здесь не надо»: Лоза об отборе Манижи на «Евровидение»
8 мар
«Пусть Дима Билан едет»: Витас об итогах отбора на «Евровидение-2021»
8 мар
«Не слышал ее песен»: Пригожин о певице Маниже, которая представит РФ на «Евровидении-2021»
8 мар
Россию на конкурсе «Евровидение-2021» будет представлять Manizha
8 мар
Little Big отказались от участия в отборе на «Евровидение-2021»
8 мар
Little Big выпустили новый клип Sex Machine и запутали фанатов
4 мар
Little Big примет участие в отборе на «Евровидение — 2021»
2 мар
«Ей 46 и звали Наташей»: почему экс-солистка Little Big могла скрывать свое прошлое?

Читайте также

-15° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
74.43
0.64 88.93
-0.01
Как возраст влияет на женщин разных знаков зодиака

Последние новости

12:33
«По ситуации» — Мясников о необходимости вакцинации переболевших COVID-19
12:30
Правительство введет постоянный мониторинг цен на потребительские товары
12:16
Неужели угнан? Дорогая иномарка экс-солистки Hi-Fi Терешиной оказалась в розыске
12:12
Окруженные пластиком: страны ЕврАзЭс для начала объявили войну пакетам
11:53
Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления детей в Махачкале
11:47
В России упростили досрочный выход на пенсию для некоторых специалистов

Сейчас читают

«Поняла, что сделала глупость»: Савичева рассказала о расставании с мужем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака
В каких случаях имущество, нажитое в браке, не будет совместной собственностью
Вполоборота: Европа на пороге очередного локдауна обратилась к России

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака