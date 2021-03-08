«От счастья плачем»: менеджер Манижи об отборе певицы на «Евровидение-2021»

Молодая российско-таджикская певица Манижа представит Россию на песенном конкурсе «Евровидении» в Нидерландах в 2021 году. Она исполнит композицию «Russian woman» («Русская женщина»). О том, как артистка отреагировала на победу в отборе, в интервью 5-tv.ru рассказала менеджер Манижи — Майя Серикова.

«Мы очень этого хотели, мы к этом очень долго шли, для нас большая неожиданность все это. Пока от счастья плачем. У нее есть история. Она была написана ровно год назад с израильскими друзьями-композиторами. Слова написала Манижа, она соавтор музыка. Вот так родилась композиция „Russian Woman“», — поведала представитель певицы.

Также она отметила, что известие, что группа Little Big не будет участвовать в отборе на «Евровидение-2021» ее опечалило.

«Нам очень жаль, они очень крутые, и это немного грустно даже было», — отметила Майя Серикова.

За возможность представлять Россию на «Евровидении» в этом году также боролись группы Therr Maitz и #2Маши.

«Евровидение» в этом году пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате. В 2020-м году песенное состязание отменилось из-за пандемии COVID-19. Россию должна была представить группа Little big.