Автор «авантюрных детективов» Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни
| Светлана Шевченко Общество 1 224
Писательница жила во Владимире и входила в пятерку самых издаваемых в России авторов.
Фото: eksmo.ru
Знаменитая российская писательница и автор более 95 авантюрных детективов Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни. Как сообщает ВГТРК «Владимир», последние годы она боролась с онкологией.
Татьяна Полякова всю свою жизнь прожила во Владимире. Она входила в пятерку самых издаваемых в России авторов. Ряд ее произведений были экранизированы. Наиболее популярной считается картина «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли.
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