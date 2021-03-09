Автор «авантюрных детективов» Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни

Знаменитая российская писательница и автор более 95 авантюрных детективов Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни. Как сообщает ВГТРК «Владимир», последние годы она боролась с онкологией.

Татьяна Полякова всю свою жизнь прожила во Владимире. Она входила в пятерку самых издаваемых в России авторов. Ряд ее произведений были экранизированы. Наиболее популярной считается картина «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли.