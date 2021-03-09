Елизавета II отказалась снизить накал страстей после интервью Гарри и Маркл

Королева Великобритании Елизавета II отказалась «подписать заранее подготовленное заявление», которое, по мнению представителей монаршей семьи, могло снизить напряженность после скандального интервью ее внука принца Гарри и его жены Меган Маркл.

По данным The Times, в документе подчеркивалась любовь королевской семьи и забота о герцоге и герцогине Сассекских. Королеве, отмечает издание, «необходимо больше времени, чтобы обдумать свой ответ».

В воскресном интервью американской телеведущей Опре Уинфри принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали ряд громких заявлений. В частности о том, что королевская семья была обеспокоена, какого цвета кожи родится ребенок у пары. Вместе с тем, экс-актриса рассказала, что не раз задумывалась о суициде из-за давления Букингемского дворца. Члены королевской семьи оказались в замешательстве после подобных заявлений.

Известно, что принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с апреля 2020 года. Ради переезда в США пара отказалась от обращений «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как откровения принца Гарри и Меган Маркл разделили мир на два лагеря.