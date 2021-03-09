Британская королевская семья ответила на слова Меган Маркл о расизме

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Алина Потёмкина
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Первое интервью четы Сассексов после сложения полномочий наделало немало шуму в Британии.

Британская королевская семья ответила на слова Меган Маркл о расизме

Фото: www.globallookpress / Pool

Слова принца Гарри и Меган Маркл о расизме в королевской семье, сказанные в интервью четы Опре Уинфри, вызвали беспокойство у членов британской фамилии. Они заслуживают серьезного отношения, хоть в Виндзоре и допускают, что «некоторые воспоминания могут расходиться». Такая реакция содержится в заявлении официального представителя королевского двора, выпущенном спустя почти двое суток с момента выхода скандального интервью, пишет РИА Новости.

«Вся семья очень огорчена, узнав весь масштаб того, насколько тяжело дались последние несколько лет Гарри и Меган. Поднятые проблемы, в особенности расовая, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут варьироваться, они воспринимаются очень серьезно, и семья будет решать данные вопросы частным образом. Гарри, Меган и Арчи всегда останутся очень любимыми членами семьи», — говорится в заявлении.

Меган Маркл в интервью Опре Уинфри затронула тему расизма. Говоря о детях, она заметила, что в королевской семье высказывались опасения относительно цвета кожи ее будущего ребенка. Позже журналист выяснила, что этот скандальный момент не имеет отношения к Елизавете II и ее мужу. Однако кто именно из членов британской фамилии позволил себе такое высказывание, супруги не признались. Сейчас его личность выясняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими еще откровениями поделились с Опрой Унфри принц Гарри и Меган Маркл.

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