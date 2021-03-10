Стало известно, как вдова Абдулова боролась за большое наследство мужа

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Егор Измалкин
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Юлия Мешина смогла оставить себе и дочери дорогую недвижимость, оставшуюся после смерти мужа.

Стало известно, как вдова Абдулова боролась за большое наследство мужа

Фото: ТАСС / Куров Александр

Вдове актера Александра Абдулова Юлии Мешиной с трудом удалось сохранить имущество покойного мужа. Она боролась за наследство с братом актера Робертом, заявил друг семьи в интервью сайту KP.RU.

Так, Мешиной пришлось выплатить родственнику мужа 800 тысяч долларов, чтобы имущество осталось неразделенным и непроданным. В итоге вдова Абдулова получила московскую квартиру и дом во Внуково, который риелторы оценивают в три миллиона долларов. Ей помогли многочисленные друзья Абдулова.

«У друзей Абдулова был бизнес, в нем имелись доли Александра Гавриловича», — пояснил собеседник издания.

Сумму смогли собрать именно посредством выкупа долей знаменитости. После смерти Абдулова друзья долго оказывали финансовую поддержку и его дочери Евгении. К слову, Мешина рассчитывает, что девочка будет жить именно в загородном доме. Чтобы его содержать, вдова артиста продала драгоценности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Юлия Мешина не решилась снова выйти замуж.

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