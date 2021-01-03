«Не пиарится на имени мужа»: названа причина одиночества вдовы Абдулова

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Рита Цветкова
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Народный артист РСФСР Александр Абдулов скончался в 2008 году после безуспешной борьбы с раком легких. Его вдова с тех пор так и не нашла себе нового возлюбленного.

«Не пиарится на имени мужа»: названа причина одиночества вдовы Абдулова

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Stemin

Вот уже 12 лет Юлия Абдулова — вдова народного артиста РСФСР Александра Абдулова — остается одинокой. Женщине только 45 лет, она была младше мужа на 22 года, но после смерти любимого Юлия не ищет новых знакомств и ведет скромный непубличный образ жизни. Подруга Абдуловой объяснила, почему спустя годы она так и не решилась снова выйти замуж.

По образованию Юлия — юрист, сейчас она работает в медицинской компании, а свободное время посвящает единственной дочери от актера Евгении. Девочке было всего девять месяцев, когда умер ее папа, потому личных воспоминаний о родителе у Жени нет. Зато есть фильмы и телепроекты, знание о любви всей страны к знаменитому артисту.

Знакомые вдовы Абдулова говорят, что после ухода супруга из жизни за ней ухаживали разные мужчины, но никого из них она не сделала спутником жизни, пишет сайт KP.RU. По словам друга семьи Ирины Дмитраковой, женщина избегает внимания прессы и публики.

«Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа. Женя хорошая добрая девочка, у нее нет никакой звездной болезни. В этом и счастье», — заметила Ирина.

Пережить горе Абдуловой отчасти помогло новое увлечение — астрология. Женщина даже закончила специализированный институт Павла Глобы. Но это скорее хобби, чем страсть.

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и телеведущий Алесандр Абдулов умер в 2008 году после непродолжительной и безуспешной борьбы с онкологией. Врачи диагностировали рак легких на четвертой стадии, что не оставило шансов на спасение артиста. Он известен широкому зрителю по картинам «Формула любви», «Ищите женщину», «Обыкновенное чудо», «Самая обаятельная и привлекательная», сериалам «Гардемарины, вперед!» и «Мастер и Маргарита».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярная в 90-е годы певица Азиза призналась в тайном романе с Александром Абдуловым.

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