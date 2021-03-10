Дорогие родственники: Букингемский дворец изучит обвинения Меган Маркл в расизме

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Алина Потёмкина
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Виндзоры напомнили, что принц Гарри и его жена остаются любимыми членами монаршей фамилии.

Дорогие родственники: Букингемский дворец изучит обвинения Меган Маркл в расизме

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency /Cbs

Букингемский дворец пообещал изучить слова Меган Маркл о расизме, признаки которого она якобы наблюдала в королевской семье. Об этом говорится в официальном заявлении монаршего двора, распространенном NBC News.

«Поднятые проблемы, в особенности расовая, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут варьироваться, они воспринимаются очень серьезно, и семья будет решать данные вопросы частным образом», — говорится в сообщении.

При этом в Букингемском дворце выразили сожаление, что принцу Гарри и его супруге было так нелегко в последние несколько лет жить в королевской резиденции. Там напомнили, что герцог и герцогиня Сассекские, а также их наследник остаются любимыми членами королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри дали первое после сложения с себя полномочий интервью Опре Уинфри. В нем они свободно высказались о проблемах, которые ранее не могли выносить за порог дворца. В частности, супруга принца призналась, что в королевской семье переживали насчет цвета кожи ее будущего ребенка, так как ее мать — темнокожая. Позже Маркл уточнила, что эти высказывания не принадлежали королеве и ее супругу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как откровения принца Гарри и Меган Маркл разделили мир на два лагеря.

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