Алана Мамаева объявила о разводе с мужем-футболистом Павлом Мамаевым

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Алиса Маркова
Срочная новость 2 082

Модель опубликовала фото с капельницей и сделала громкое заявление.

Фото, видео: Instagram @alana_mamaeva

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева

Алана Мамаева объявила о разводе с мужем-футболистом Павлом Мамаевым. На своей странице в Instagram вечером в среду, 10 марта, модель опубликовала фото с капельницей и сделала громкое заявление.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают! Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала супруга спортсмена.

Instagram @alana_mamaeva

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в начале марта Алана Мамаева сообщила подписчикам в Instagram, что уличила мужа в измене с испанкой. Позже предполагаемая любовница Ирен Гарсия заявила, что намерена судиться с Аланой. Она оказалась моделью и адвокатом.

Саму Мамаеву на следующий день, 3 марта, после скандала нашли в бессознательном состоянии в московской квартире и экстренно госпитализировали. Чтобы попасть внутрь, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь. Выяснилось, что причиной инцидента с супругой полузащитника ФК «Ростов» Павла Мамаева стало отравление. 9 марта, Алана сообщила, что поправилась. Однако в тот же день испанская модель Ирен Гарсия опубликовала фото положительного теста на беременность.

Брак с футболистом ФК «Ростов» является вторым для Аланы Мамаевой. В первый раз она вышла замуж за трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового. От него модель родила сына Алекса. Вторым супругом модели стал футболист Павел Мамаев. В браке появилась на свет дочь Алиса.

Имя Павла Мамаева прогремело на всю страну осенью 2018 года. Пьяные футболисты Мамаев, его друг Александр Кокорин и еще два их спутника напали и избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Инцидент произошел у гостиницы «Пекин» в Москве. После этого компания отправилась в кафе, где дебоширы избили стулом чиновника Минпромторга.

История получила широкую огласку. Было возбуждено уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже обвинение было переквалифицировано по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В мае 2019 года всем обвиняемым были назначены реальные сроки, однако уже в сентябре они получили условно-досрочное освобождение и вышли на свободу. Через год после первого приговора кассационный суд нашел нарушения в деле Кокорина и Мамаева. В августе 2020 года Мосгорсуд отменил апелляционный приговор. Согласно новому решению суда Мамаев и еще два человека были оправданы по статье «Хулиганство», их реальные сроки заменены годом исправительных работ. При этом, наказание Александра Кокорина осталось прежним.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева
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