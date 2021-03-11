🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 марта, убывающая Луна в Водолее подарит гармонию и покой. 28 лунный день — один из самых благоприятных, но все его преимущества может аннулировать плохое настроение. Откажитесь от тяжелых мыслей, созидайте, а не разрушайте, постарайтесь также не принимать необдуманных решений.

Сегодня не стоит предаваться бурной деятельности, лучше посвятить время созерцанию прекрасного, размышлениям о жизни — многие тайны (вплоть до смысла существования!) откроются тем, кто сумеет настроиться на нужный лад.

♈ Овен

Овнам пора задуматься об отношениях с самими собой. Следуя за толпой, стремясь угодить другим, вы предаете себя. Не пора ли сделать что-то для себя? Как достичь счастья, если ваши интересы всегда на заднем плане? Чувство неудовлетворенности жизнью никуда не денется, если волевым решением вы не измените ситуацию. Сделайте шаг навстречу мечте, дорогие Овны, совершите революцию, заявите о себе громко и гордо! Путь любви к себе приведет к невероятным приключениям, вам понравится!

Космический совет: пора подумать и о собственном счастье!

♉ Телец

Тельцам звезды советуют не игнорировать собственные эмоции и тем более не подавлять их. Такая нелюбовь к себе может привести к плачевным последствиям. Представителям этого астрологического знака нужно погрузиться в свои переживания, испытать всю гамму чувств. Это не преступление, а ваше право! Осознав и приняв то, что кипит в вашей душе, вы найдете способ исцелиться, привлечь в свою жизнь радость и удачу. Не стесняйтесь обращаться за помощью — возможно, грамотный психолог поможет преодолеть трудности быстрее.

Космический совет: не подавляйте эмоции, проживайте их и прорабатывайте!

♊ Близнецы

В последнее время на долю Близнецов выпало немало испытаний. И все они были пройдены блестяще, иначе не скажешь! Сейчас не время останавливаться и сдаваться, даже если кажется, что силы на исходе. Впереди еще есть битвы, из которых вы должны выйти победителем. Так что сегодня соберите волю в кулак и настройте себя на безоговорочный триумф — вскоре вы непременно достигнете своей цели.

Космический совет: сейчас нельзя опускать руки, вы почти у цели!

♋ Рак

Ракам сегодня нужно уделить внимание амбициям. Ваша профессиональная жизнь подходит к очень важному этапу — быть пассивным категорически нельзя. Кроме того, вы уже достигли немалых высот, и у вас есть все шансы привести свою команду к победе. Если вы уже занимаете руководящий пост, научитесь рационально делегировать обязанности, будьте открытыми с подчиненными. Для того чтобы поймать удачу за хвост, чаще прислушивайтесь к себе, доверяйте интуиции.

Космический совет: вы давно ждали шанса на прорыв в карьере — не упустите его!

♌ Лев

Вы находитесь на важном этапе — сейчас необходимо сделать выбор, принять решение. Пора определиться, что вам действительно нужно, а от чего следует отказаться. И дело тут не в разделении плохого и хорошего, а в определении собственного пути, который нельзя обременять лишним грузом. Доверьтесь внутреннему голосу, он подскажет, что для вас ценно, а что — вторично. Своеобразная «рационализация» жизненного пространства поможет наладить и личную и профессиональную сферы.

Космический совет: пора решать, с чем идти по жизни — решитесь отбросить лишнее и лишних.

♍ Дева

Предстоящая неделя обещает всевозможные сюрпризы в области любви и романтики. Вы и ваш любимый вибрируете с одинаковой частотой и соглашаетесь буквально во всем, даже когда заказываете ужин в ресторане! Цените прекрасные моменты и не скупитесь в проявлении чувств. Признайтесь в любви, если испытываете ее. Это не поставит вас в слабую позицию, а наоборот, укрепит связь с партнером и придаст сил. Откровенность поможет вам развиваться как индивидуально, так и в паре.

Космический совет: настала пора романтики и любви — не скрывайте своих чувств!

♎ Весы

Все, что отделяет вас от достижения цели и встречи с мечтой — ваши собственные рамки. Только представьте: стоит позволить себе влюбиться, и это тут же происходит! Не верите? Проверьте сами! Все, что действительно нужно — непоколебимая вера в себя и немного смелости. Помните. Вы ничего и никому не должны доказывать, не существует шаблона, которому надо соответствовать. Действуйте, прислушиваясь к своему горячему сердцу, и счастья — не избежать!

Космический совет: только ваши собственные границы преграждают путь к счастью.

♏ Скорпион

Скорпионам полезно будет провести этот день наедине с собой. Почувствуйте себя главной персоной, воспевайте свою красоту и достижения. Полезно посвятить время процедурам ухода, восстановления, духовным практикам. Делайте то, что приносит удовольствие, наполните душу позитивными эмоциями. Помните, что, источая аромат радости и гармонии, вы становитесь магнитом для радости, любви, чуда! Станьте, наконец, другом самому себе!

Космический совет: побудьте наедине с собой и восстановите внутреннюю гармонию.

♐ Стрелец

Стрельцы — натуры целеустремленные, но в гонке за успехом они порой начинают видеть мир в ином свете. Если вам кажется, что без грандиозных побед, статуса и регалий вы никому не нужны, вы ошибаетесь. Посмотрите вокруг, столько людей вас искренне любят! Они были рядом в начале пути и до сих пор поддерживают вас. Поблагодарите близких и родных, уделите им время, порадуйтесь тому, что даже в самый пасмурный день будете согреты лаской и теплотой души. И в горе, и в радости — вы любимы!

Космический совет: поблагодарите близких за любовь и поддержку в трудную минуту.

♑ Козерог

За последние несколько месяцев выносливые Козероги справились со многими испытаниями. И выдержали. Вы стали мудрее, опытнее, и теперь Вселенная подарит вам передышку. Заслужили. Отложите дела, постарайтесь найти время для себя и проведите его за теми занятиями, что дарят радость и успокаивают. Поработайте с негативными эмоциями — нужно справиться со съедающим вас по поводу и без него чувством вины. В ближайшем будущем грядут перемены, поберегите силы и подготовьтесь к новой главе жизни.

Космический совет: девиз вашего дня — качественный отдых и перезагрузка!

♒ Водолей

Водолеи, сейчас не время для колебаний. Решения нужно принимать быстро, основываясь на опыте и собственных инстинктах. Об остальном позаботится Вселенная. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, а в делах не отказывайтесь от помощи знатоков — энергичность и открытость помогут сделать правильный выбор. Представителей этого знака вскоре ждут приятные перемены в карьере. Настройтесь на продуктивную работу и не отступайте от намеченного плана — все получится!

Космический совет: принимайте решение и действуйте быстро — удача на вашей стороне.

♓ Рыбы

Увлекающиеся мистикой и магией Рыбы смогут сегодня открыть для себя новые истины. Работа с единомышленниками или наставником будет очень интересной — отдайтесь процессу познания, и результат не заставит себя ждать. Однако не забывайте о существовании реального мира — в нем ваши родные и близкие нуждаются в заботе. Проявите нежность, проведите время с любящими вас людьми. Это тоже своеобразная магия — от нее сердце наполняется покоем, появляется чувство защищенности, рождается смелость, приводящая к новым свершениям.

Космический совет: витая в облаках, не забывайте о земной жизни и близких людях.

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