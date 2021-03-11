Александр Домогаров-младший связал свою жизнь с кинематографом по примеру отца — известного российского актера Александра Домогарова. Кроме того, Домогаров-младший полностью унаследовал внешность известного актера. Уже взрослый, 32-летний, сын сейчас выглядит точной копией своего отца в молодости — те же глаза, фигура и даже стрижка.

Особенно хорошо это можно разглядеть на совместной фотографии Домогаровых, где они запечатлены вместе с овчаркой. Александр Домогаров-старший выложил снимок на личной странице в Instagram, фото было сделано Филиппом Гончаровым.

Для фотосессии отец и сын выбрали одинаковый стиль одежды, чем еще больше подчеркнули сходство друг с другом. Они надели рубашки и дутые жилетки разных цветов с классическими штанами. Собака, которая сидит рядом с артистами, стала главной героиней фильма «Пальма», в котором участвовали оба Домогаровых. Отец сыграл эпизодическую роль, а сын написал сценарий и срежиссировал киноленту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Домогаров (@domogarov.aleksandr)

Поклонники артиста заметили, что 32-летний Домогаров-младший стал почти полной копией отца. Многие выразили восхищение крепкими семейными узами актерской фамилии.

«Красавцы! Удивительно похожи!»

«Это очень здорово, классно. Это большое счастье отец и сын, общие страсти, интересы. Молодцы!»

«Вы с сыном очень похожи! Очень хорошее фото!» — написали пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Домогаров пожаловался на плохое самочувствие после сложного спектакля.