«Красавцы!» — сын Домогарова оказался феноменально похож на своего отца
Звездные родственники вместе поработали над фильмом «Пальма».
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Александр Домогаров-младший связал свою жизнь с кинематографом по примеру отца — известного российского актера Александра Домогарова. Кроме того, Домогаров-младший полностью унаследовал внешность известного актера. Уже взрослый, 32-летний, сын сейчас выглядит точной копией своего отца в молодости — те же глаза, фигура и даже стрижка.
Особенно хорошо это можно разглядеть на совместной фотографии Домогаровых, где они запечатлены вместе с овчаркой. Александр Домогаров-старший выложил снимок на личной странице в Instagram, фото было сделано Филиппом Гончаровым.
Для фотосессии отец и сын выбрали одинаковый стиль одежды, чем еще больше подчеркнули сходство друг с другом. Они надели рубашки и дутые жилетки разных цветов с классическими штанами. Собака, которая сидит рядом с артистами, стала главной героиней фильма «Пальма», в котором участвовали оба Домогаровых. Отец сыграл эпизодическую роль, а сын написал сценарий и срежиссировал киноленту.
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Поклонники артиста заметили, что 32-летний Домогаров-младший стал почти полной копией отца. Многие выразили восхищение крепкими семейными узами актерской фамилии.
«Красавцы! Удивительно похожи!»
«Это очень здорово, классно. Это большое счастье отец и сын, общие страсти, интересы. Молодцы!»
«Вы с сыном очень похожи! Очень хорошее фото!» — написали пользователи в комментариях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Домогаров пожаловался на плохое самочувствие после сложного спектакля.
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