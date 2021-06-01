Страшны во гневе: пять самых вспыльчивых знаков зодиака среди мужчин и женщин

Астрологи назвали самых вспыльчивых представителей зодиакального круга среди мужчин и женщин. По сравнению с остальными, эти люди особенно гневливы и в порывах ярости могут быть по-настоящему жестоки и опасны.

Женщины

Овен

Женщин-Овнов не стоит провоцировать, так как последствия могут быть ошеломительными. Сердитая дама этого знака — истинная фурия, которая может больно отомстить обидчику. Жестокость Овны способны проявлять не только в случае конфликта. Они безжалостны ко всем, кто встал на их пути. Но есть и плюс в характере этих женщин — они отходчивы и не злопамятны.

Скорпион

Для этого знака характерна повышенная эмоциональность, которая громом обрушивается на объект недовольства. Стоит только задеть их самолюбие — и реакция не заставит себя ждать. Так что в общении с дамами-Скорпионами лучше проявлять осторожность и доброжелательность, не будить, как говорится, зверя.

Лев

Львы становятся опасными, если чуют дух соперничества. Они ни перед чем не остановятся ради победы в соревновании и всеобщего внимания. Будьте уверены, такие женщины сделают все, чтобы устранить помехи на пути, даже если ими окажутся людские судьбы. Более того, помириться после ссоры со Львами крайне сложно.

Козерог

Козероги могут становиться стервозными, особенно, если речь идет об их карьере. В борьбе за первенство они способны идти по головам. Однако агрессию представительницы этого знака могут проявлять и просто ради того, чтобы потешить свое самолюбие. Жены-Козероги могут стать истинными домашними тиранами, с которыми невозможно договориться.

Рыбы

Внешне милые и спокойные Рыбы таят в себе скрытую угрозу. Несправедливости эти с виду неконфликтные создания не терпят, пусть даже и субъективной. В стрессовой ситуации такие женщины могут показать себя с неожиданной стороны. Сказанные в сердцах злые пожелания Рыб порой сбываются — настолько сильно их влияние на окружающих. Так что звезды рекомендуют: не будите лихо, пока оно тихо.

Мужчины

Depositphotos / dundanim

Овен

Мужчины-Овны сами по себе люди не злые. Но невероятные масштабы их амбиций приводят порой к вспышкам гнева, и в этот момент лучше держаться от них подальше. Стоит отметить, что агрессия со стороны представителей этого знака зачастую действительно помогает им добиваться поставленных целей и преуспевать в карьере.

Близнецы

Парни-Близнецы могут показаться совершенно безобидными, но это до поры… Преисполненные уверенностью в себе эти мужчины способны неожиданно резко и грубо повести себя по отношению к коллегам и близким. Такие манеры не помогают заводить друзей и часто создают Близнецам репутацию хамов и недружелюбных ворчунов.

Лев

Мужчины-Львы — просто огонь! И не всегда это для них комплимент. Вспыльчивый характер этих парней особенно ярко проявляется в конкуренции. Также эти господа могут больно ответить на невнимание к себе — подобного поведения Львы не выносят. Из относительных плюсов — желание покрасоваться делает представителей этого астрологического символа щедрыми и заботливыми к близким.

Скорпион

Парни-Скорпионы безумно ревнивы, раздражительны, с ними трудно поддерживать отношения. Гневливые натуры, они часто злятся на окружающих и ведут себя агрессивно, пишет Lisa.ru. Поэтому в общении с этими мужчинами нужно проявлять осторожность — не стоит задевать их самолюбие и обманывать.

Стрелец

Мужчины-Стрельцы очень целеустремленные и напористые. Однако их агрессию можно назвать позитивной — она скорее проявляется как чрезвычайная энергичность, неуемное желание добиваться большего и расти над собой. Однако в конфликте представители этого знака могут буквально метать молнии. Свои интересы они будут отстаивать, как яростные тигры отстаивают добычу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти самых ленивых знаках зодиака.