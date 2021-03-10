Спешить некуда! ТОП-5 самых ленивых знака зодиака

Есть люди деятельные, а есть настоящие лентяи. Одни подскакивают чуть свет бодрыми и свежими, а другим требуется для этого спать до полудня. Некоторые успевают больше остальных, а другие на их фоне словно двигаются с черепашьей скоростью.

Ясновидящая и финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова убеждена, что лень особенно характерна для представителей пяти знаков зодиака.

Тельцы

Представители знака Тельцов бывают на редкость деятельным. Они притягивают к себе деньги и готовы работать дни и ночи напролет, чтобы добиться финансового благополучия. Но стоит им выйти на новый уровень комфорта, как лень побеждает все остальные черты их характера. Они становятся настоящими гедонистами, наслаждаются жизнью, никуда не спешат и могут даже бросить работать вообще, пишет Lisa.ru.

Раки

Рожденные под знаком Рака обычно неторопливы. Это не всегда лень, но продуктивность сильно зависит от их физического и психологического состояния. Порой это выливается в излишнюю медлительность, они оттягивают выполнение сложных задач до последнего. Так что Раки частенько засиживаются допоздна. А еще они не любят активный отдых и прогулки на свежем воздухе. Они обожают свой дом, старательно обустраивают там семейное гнездышко и стараются лишний раз оттуда не выбираться.

Львы

Короли астрологической дюжины, Львы любят роскошную жизнь, всеобщее внимание и признание. Они обожают комфорт, а свои обязанности стараются переложить на коллег и подчиненных. В итоге они часто становятся объектом критики из-за своей лени, как бы тщательно ни скрывали ее. А бросить работу они не могут — денег на все развлечения им должно хватать с лихвой.

Стрельцы

Стрельцов совсем уж лентяями не назвать. Они умеют следовать составленному для себя графику и успевают делать многое в срок. Проблема в том, что им не нравился решать рабочие вопросы, если можно посвятить себя личным делам, хобби или развлечениям. Тут лениться им некогда. В итоге представителей этого знака часто недолюбливают начальство и коллеги. И немудрено — в рабочее время Стрельцы занимаются чем угодно, кроме работы.

Водолеи

Водолеи — страстные и темпераментные натуры, так что рутина и обыденность им претит. Они не хотят выполнять скучные обязанности и откладывают дела до последнего, даже если сроки давно поджимают. Если им какое-то дело не по силам, они могут просто его не делать, а потом придумать оправдание своей лени. Жертвовать своим удобством и комфортом даже ради встречи со старым другом Водолеям не нравится. В конечном итоге им проще придумать отговорку и остаться дома — в неге и полудреме.

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