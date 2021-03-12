Выплаты пособий на детей: главные изменения с 1 апреля 2021 года

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Егор Измалкин
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На выплаты малообеспеченным многодетным семьям в 2021–2023 годах будет выделено около триллиона рублей.

Выплаты пособий на детей: главные изменения с 1 апреля 2021 года

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Выплаты пособий на детей от трех до семи лет в России изменятся с 1 апреля 2021 года, сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.

Теперь размер пособия будет варьироваться. Согласно новым правилам, оно может составлять 50, 75 или 100% в месяц от прожиточного минимума на ребенка. Ранее всем семьям с доходом ниже прожиточного минимума выплачивалось одинаковое пособие — 50% от регионального прожиточного минимума на детей.

Кроме того, список возможных получателей расширили. Претендовать на пособие теперь смогут семьи с детьми-студентами, которые учатся очно, дети под опекой и семьи с детьми-инвалидами. Помимо прочего, Минтруда при назначении выплат на детей от трех до семи лет планирует учитывать обеспеченность семьи: движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банке.

«Семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно», — отметили в ведомстве.

Если есть машина моложе пяти лет и мощнее 250 лошадиных сил — пособие не дадут.

Вместе с тем, пособие на детей выплачивать будут только тем, кто платит налоги, то есть работает, получает пенсию, стипендию или имеет другой легальный заработок. Если гражданин не предпринимает усилий устроиться на работу или скрывает свои доходы, то в пособии откажут.

Сообщается, что на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет в 2021–2023 годах будет выделено около триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минтруде предложили проанализировать начисление пособий на детей «подозрительно бедным» семьям с формально низким доходом.

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