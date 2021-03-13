Сын Никаса Сафронова резко похудел ради съемок в «Брате-3»

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Рита Цветкова
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По словам отпрыска известного художника, ему предстоит сыграть парня спортивного телосложения, но от такой формы Сафронов пока далек.

Сын Никаса Сафронова резко похудел ради съемок в «Брате-3»

Фото: ТАСС /Ахметов Вадим.

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Дмитрий активно сбрасывает вес в тренажерном зале и учится обращаться с оружием — в ближайшем будущем его ждут съемки в фильме «Брат-3». Ради участия в проекте молодой человек покинул дом в Литве и перебрался в Москву.

Instagram @dmitrij_safronov

По словам Дмитрия, создатели картины уже получили от Министерства культуры удостоверение национального фильма. Продолжение легендарного боевика будет представлять собой сборник новелл, объединенных общей канвой.

«Мне нужно быть не качком, а парнем спортивного телосложения. В связи с карантином, переездами и командировками я несколько себя запустил. Но ничего: скоро мое тело придет в норму. Результаты уже радуют: скинул семь килограммов. Самое главное для меня сейчас — вспомнить все навыки, которые я получил во время учебы в театральном училище», — цитирует Сафронова Sobesednik.ru.

Как отметил Дмитрий, режиссер фильма Валерий Переверзев уже обозначил для него главные задачи роли. Актеру нужно поработать над мимикой, так как предстоит много съемок крупным планом. Кроме того, сын художника совершенствуется в стрельбе, ведь ему придется воплотить на экране криминального авторитета.

О том, что у Никаса Сафронова есть еще один сын (сам художник не знает наверняка, сколько у него внебрачных детей, но публике представлены как минимум четверо — Прим. ред.), стало известно в связи с отношениями Дмитрия с балериной Анастасией Волочковой. Им в свое время приписывали роман, поговаривали даже, что дело идет к свадьбе. Знаменитый отец — в своем репертуаре — очередного отпрыска признал и против его творческих и романтических планов ничего не имел.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах Никаса Сафронова относительно своего имущества — кому после смерти художника достанутся его богатства?

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