Лиза Моряк ответила на критику за помощь нянь в воспитании троих детей

Актриса Лиза Моряк столкнулась с волной хейта в свой адрес. В комментариях к недавнему посту подписчицы начали осуждать звезду за то, что она прибегает к помощи нянь, воспитывая троих малышей.

«Тю… нянечки! Я думала, и правда сама с тремя, а так-то каждая может!» — написала ехидный комментарий одна из пользовательниц сети.

Актриса не стала молчать и опубликовала большой ответ в своем профиле в Instagram*. Моряк призналась, что подобные выпады вызывают у нее искреннее возмущение.

«Вам вообще не стыдно писать такой комментарий женщине, женщина?» — обратилась она к хейтерше.

В своем видеообращении многодетная мама подчеркнула, что материнство — это колоссальный труд, а выносить и родить троих детей под силу далеко не каждой. Моряк отметила, что совмещать уход за тремя малышами (старшему из которых 3 года, а младшему — всего несколько месяцев) с активной профессиональной жизнью и съемками в фильмах мужа — задача не из легких.

Актриса объяснила, что недавно прилетела с тремя детьми на море без супруга и, конечно, взяла с собой помощниц. По ее словам, это не проявление слабости или лени, а осознанная необходимость.

«Воспитание детей — это тяжелейший труд, требующий колоссальной отдачи. И если есть возможность и желание делегировать часть забот… чтобы сохранить себя, свое здоровье, свою энергию, почему нет?» — заявила Моряк.

Она подчеркнула, что женщины, которые воспитывают детей без какой-либо помощи, совмещая это с работой, — настоящие героини, и она преклоняется перед их силой духа. Однако сама предпочитает другой путь.

«Я выбираю не работать на износ… Я выбираю заботу о себе, чтобы быть лучшей матерью, лучшей женой, лучшей актрисой. И я не вижу в этом ничего зазорного», — резюмировала Елизавета.

Недавно актриса раскрыла и еще одну семейную тайну — имя своего младшего сына. Лиза Моряк и Сарик Андреасян назвали мальчика Эдмоном, хотя поклонники долго гадали, какое имя на букву «Э» выберут родители. По словам актрисы, в этом имени сочетаются «мягкость и стать», а вместе с именами старших дочерей — Элизабет и Шарлиз — оно образует настоящий гармоничный ансамбль.

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