«Не даст Алане строить отношения»: экстрасенс о будущем Мамаевых после развода

Футболист Павел Мамаев не даст своей жене Алане спокойно искать новую любовь после развода. В этом убеждена экстрасенс, парапсихолог и эзотерик Дарья Миронова. В беседе с 5-tv.ru она сделала предсказание о будущем звезд после развода.

Главное, что отметила ясновидящая, так это неизбежность развода между Мамаевыми. Павел об этом очень быстро пожалеет.

«Как только развод состоится, это станет большим уроком для Павла Мамаева. Он, конечно, будет делать все возможное, чтобы вернуть брак и свои семейные отношения с Аланой. Но проблемы, к сожалению, не будут решаться», — предсказывает Дарья.

У Павла и Аланы есть общая дочь Алиса, так что они все равно будут периодически встречаться и общаться. Футболист будет воспринимать эти отношения как повод восстановить семью. Но ему это не удастся.

«Павел Мамаев будет стараться восстановить семью, потому что он очень переживает этот развод, но не может остановиться в своих изменах и предательствах, — отметила экстрасенс. — Павел не даст Алане в течение долгого времени построить новые отношения, потому что постоянно будет присутствовать в жизни Аланы. Поэтому говорить о том, что каждый сразу найдет свою половинку — я так не вижу».

Через некоторое время экс-супруги смогут пойти разными путями. И первым под венец снова отправится именно Павел Мамаев, а не Алана.

«У него появится новая избранница, возможно, первая буква в имени — Л. Там возможны еще дети — двое детей, и официальный брак. В ближайшие пару-тройку лет это определиться, — уверена Миронова. — Но первый год он будет очень стараться восстановить отношения с Аланой».

Алана Мамаева тяжело перенесла новости об измене Павла на сборах в Испании. Она даже распространила в соцсетях информацию о его вероятной возлюбленной, испанке Ирен Гарсия. Та уже дала интервью, где рассказала о своих отношениях с Мамаевым.

Но постепенно и у Аланы начнется светлая полоса в жизни

«У Аланы же глобальные перемены случатся только года через три после официального развода. У нее появится новый возлюбленный, которого она долго будет скрывать. И это будет гражданский брак», — резюмировала экстрасенс.

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. Кроме общей дочери в семье также воспитывался сын Аланы от прошлых отношений.

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