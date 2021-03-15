«В ожидании»: Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка от Валерия Меладзе

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Рита Цветкова
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На своей странице в Instagram певица опубликовала фото с округлившимся животом.

«В ожидании»: Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка от Валерия Меладзе

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева сообщила своим подписчиками в Instagram о том, что ждет третьего ребенка. Певица опубликовала фотографию с уже большим животом в элегантном черном платье. Судя по снимку,  беременная 41-летняя артистка выглядит все такой же невероятно счастливой.

«В ожидании», — коротко подписала пост Джанабаева.

 
 
 
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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Поклонники Альбины Джанабаевой одарили певицу поздравлениями и комплиментами. Радостные комментарии под публикацией оставили супруга Александра Реввы Анжелика и жена солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Регина Бурд. Пользователи оценили, как здорово выглядит готовящаяся стать многодетной мамой певица и пожелали ей появления на свет долгожданной дочери.

У Джанабаевой есть двое сыновей от Меладзе — 17 и шести лет. Для музыканта же будущий малыш станет шестым по счету ребенком. С первой женой Меладзе прожил 18 лет. В этом союзе на свет появились три дочери — Инга, Софья и Арина. Первый сын Ирины и Валерия умер спустя десять дней после рождения в 1990 году.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото рожденного в тайне 17-летнего сына Меладзе и Джанабаевой. Редким кадром с отпрыском в социальных сетях поделился гордый отец.

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