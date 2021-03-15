Неверные по гороскопу: названы шесть обреченных на измены зодиакальных пар

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Рита Цветкова
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Несмотря на чувства и даже вероятный брак, представители этих знаков с большой вероятностью заведут отношения на стороне.

Неверные по гороскопу: названы шесть обреченных на измены зодиакальных пар

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Астрологи назвали шесть зодиакальных пар, которые, по их мнению, обречены на измены. В силу особенностей характера партнеров в этих союзах тайные отношения на стороне практически неизбежны, считают эксперты.

Овен и Телец

Эти двое мгновенно влюбляются и, кажется, идеально дополняют друг друга. Покорные Тельцы чувствуют себя отлично, но их доминантные партнеры не очень надежны. Просто у Овнов свое отношение к понятию «преданность», и они не принимают моногамию. По этой причине разочарованные Тельцы рано или поздно решают разорвать союз.

Близнецы и Весы

Весы и Близнецы тоже притягивают друг друга, как магниты. Но позже основательные Весы понимают, что за внешней непосредственностью и легким характером их возлюбленного скрывается банальная ветреность. Неготовность Близнецов к серьезным отношениям сводит на нет все попытки партнера сохранить и укрепить их пару.

Рак и Козерог

Совершенно непохожие друг на друга знаки, но очень притягательные — связь зарождается быстро, и некоторое время Рак и Козерог могут быть очень счастливы. Но позже чувственному Раку начинает не хватать свежих эмоций и удовольствий — он начинает искать их в объятиях новых партнеров. К сожалению, романтические амбиции последних Козерогам просто не по зубам.

Лев и Стрелец

Эти два огненных знака невероятно обаятельны. Но требовательным Львам зачастую не достает внимания со стороны партнера. Вечная занятость Стрельца заставляет возлюбленного постоянно ревновать, что приводит к ссорам. Постепенно партнеры отдаляются и начинают задумываться о новых, более комфортных отношениях.

Скорпион и Рыбы

И Скорпионы, и Рыбы — настоящие ходоки, причем умелые. В течение долгого времени они могут оставаться вместе, хотя у каждого вполне вероятно наличие любовников. Некоторые такие пары, даже зная о связях друг друга на стороне, продолжают делать вид, что в их семье все в порядке.

Водолей и Дева

Экспрессивные и спонтанные Водолеи невозможно привлекательны для Дев. Но, к сожалению, те же качества, что очаровывают в начале отношений, могут привести и к разрыву. Спокойной совместной жизни у этих двоих точно не будет. Скорее всего, пишет Femmie.ru, учащающиеся конфликты и непонимание вскоре уничтожат чувства, и каждый пойдет своей дорогой с более подходящим спутником.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех самых порочных знаках зодиака — ради достижения своей цели эти люди способны на самые подлые и откровенно аморальные поступки.

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