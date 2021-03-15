Можно крестить и пить вино? ТОП-4 малоизвестных факта о Великом посте

У православных христиан начался Великий пост — время подготовки к Пасхе. За полтора месяца верующие должны направить все усилия на воздержание, молитву и избавление от грехов. Многие соблюдают эти ограничения из года в год. Но, как оказалось, далеко не все знают об особенностях этого периода времени. Неожиданные факты собрало РИА Новости.

Не самый строгий пост

Большинство православных соблюдают именно Великий пост, который из-за названия считают самым строгим. Но на деле во время Успенского поста ограничений куда больше, ведь он короче, а праздников на него не выпадает.

Во время христианских праздников даже в Великий пост позволяются некоторые послабления. Можно употреблять рыбу в Благовещение и на Вербное воскресенье, а в Лазареву субботу разрешено есть икру.

Не только овощи

Согласно опросам, большинство периодически соблюдающих Великий пост православных уверены, что можно есть только фрукты, овощи и крупы. Однако это далеко не так, пишет РИА Новости. Церковный устав просит быть скромнее в питании, но периодически допускается употребление рыбы.

Кроме того, во все субботние и воскресные в течение сорокоднева — не считая Великой субботы — можно есть овощи с добавлением масла и даже позволять себе морепродукты — осьминогов, мидий, устриц, кальмаров, креветок.

А еще все дни можно пить вино — оно не считается «праздничным яством», как та же рыба, так что не требует особого дня для употребления в пищу.

Любое нарушение — страшный грех?

Церковнослужители заверяют, что в ряде случаев нарушение Великого поста не несет страшных последствий для верующего. Главное — это умеренность в пище, будь то говение или ограничения в животной еде.

Многие даже в гостях отказываются от вкусностей и настаивают, что делают это ради соблюдения поста. Но православная церковь напоминает о важности сохранения дружественных отношений с друзьями и родными. Если кто-то с любовью приготовил для вас «запретное» блюдо, не зная о посте, следует его съесть.

Чтобы таких нарушений не происходило, нужно заранее говорить о соблюдении поста или брать в гости собственноручно приготовленные блюда.

Нельзя венчаться и креститься?

Главным во время поста в православной церкви считают духовное очищение верующих. Все дни до Пасхи следует уделять время молитве, чаще бывать в церкви — тем более, что только в это время там читают акафист Богоматери и молитвы Ефрема Сирина.

Часть таинств действительно стараются перенести на другое время года. К примеру, исповеди и причастия проводят лишь четыре дня в неделю вместо семи, не венчают молодоженов. А вот мнение, что в Великий пост нельзя проводить крещение — ошибочно. Крестить можно в любой день сорокоднева.

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