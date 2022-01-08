Больше пользы или вреда: опасно ли лечиться дженериками

Лекарства группы дженерики или, по-простому, аналоги оригинальных препаратов с каждым годом набирают все большую популярность. И действительно, зачем переплачивать за фирму, если воздействие на организм одно и то же — задаются вопросом пациенты. Правда, некоторые из них все также, с большим недоверием смотрят на красивые упаковки с «копиями» высокоэффективных пилюль.

Так что же на самом деле представляют собой дженерики и в каких случаях заменять ими оригинальные лекарства нельзя?

В беседе с 5-tv.ru клинический фармаколог, специалист по лечению COVID-19 Родион Осешнюк отметил, что бояться дешевых аналогов препаратов точно не стоит. Во-первых, потому что компания-разработчик дженерика обязана доказать его безопасность и работоспособность. Говоря иначе, лекарство проходит те же клинические испытания, что и его оригинал. Во-вторых, состав дешевой «копии» редко отличается от своего дорогого «предшественника». Но даже если в таблетку и добавили вспомогательных веществ, то пациент это вряд ли заметит.

Дженериковые препараты это не плохо, не какое-то табу или клеймо. Они не опасны. Важно понимать, что эффективность может отличаться от оригинальных препаратов в связи с тем, что имеет несколько другой состав. Это не плохо и не хорошо. Это точно так же, как отличаются автомобили одной марки, собранные в Германии, в Корее и в России», — подчеркнул медик.

Большой плюс дженерика в его низкой цене и доступности — ведь не у каждого человека большая зарплата. В общем и целом лечиться «копиями» можно, заявляет врач. Но если есть возможность, конечно, лучше остановить свой выбор на оригинальных лекарственных средствах.

«Эффективность оригинальных препаратов доказана более долгим сроком использования. Но если нет возможности, используйте дженериковые. Важно: не занимайтесь самолечением и используйте препараты лишь по назначению врача», — подытожил Родион Осешнюк.

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