Гипертония без контроля: к чему приводит нерегулярный прием лекарств

Регулярный прием таблеток снижает риск осложнений у гипертоников

Регулярный прием препаратов от повышенного давления напрямую влияет на защиту от сердечно-сосудистых осложнений. К такому выводу пришли международные исследователи, которые изучили данные более 91 тысячи пациентов. Об этом сообщила aif.ru.

Почему важно не пропускать лечение

Гипертония часто протекает без выраженных симптомов, поэтому многие люди могут недооценивать необходимость постоянной терапии. Однако даже при хорошем самочувствии повышенное давление продолжает воздействовать на сосуды и увеличивает риск опасных последствий.

Исследование, представленное на Конгрессе Европейского общества кардиологии, показало: эффективность препаратов зависит не только от назначения врача, но и от того, насколько строго пациент соблюдает схему лечения.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Российского университета медицины Юрий Васюк в беседе с изданием объяснил, что среди людей с гипертонией существует так называемый феномен трех половин.

По его словам, примерно половина пациентов не знает о своем заболевании и не контролирует давление. Из тех, кому диагноз уже известен, только около половины принимают назначенные препараты. А среди тех, кто лечится, лишь часть делает это правильно и достигает целевых показателей давления. В результате эффективный контроль заболевания наблюдается примерно у каждого восьмого пациента.

Как ученые проверяли влияние терапии

Исследовательская группа под руководством Цяньцянь Ян из Оксфордского университета проанализировала данные девяти крупных клинических исследований. В общей сложности в них участвовали 91 339 человек.

Участников разделили на группы в зависимости от приверженности лечению. Пациентами с высокой дисциплиной считались те, кто принимал не менее 80% назначенных препаратов.

Ученые заметили, что со временем соблюдать режим приема лекарств становилось сложнее. Если в первый год терапии регулярно принимали препараты 88% участников, то спустя пять лет этот показатель снизился до 79%.

Пропуски таблеток повышают риски

У пациентов, которые придерживались назначенной схемы лечения, верхнее давление в среднем снизилось на 5,2 миллиметра ртутного столба. У тех, кто регулярно пропускал прием препаратов, показатель уменьшился только на три миллиметра ртутного столба.

Разница в несколько единиц может показаться небольшой, однако исследователи отмечают, что даже такие изменения связаны с риском развития осложнений.

У людей, которые ответственно принимали лекарства, вероятность инсульта, инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и госпитализаций из-за проблем с сердцем снизилась на 11%. При низкой приверженности терапии такого эффекта ученые не выявили.

Авторы исследования отметили, что препараты от гипертонии не могут работать в полной мере, если пациент принимает их нерегулярно.

Почему люди забывают принимать лекарства

Одна из причин — отсутствие заметных симптомов. Человек может пропустить таблетку и не почувствовать ухудшения состояния, из-за чего начинает считать лечение менее важным.

Еще одна причина — сложные схемы терапии. Некоторым пациентам приходится принимать несколько препаратов в разное время суток, что повышает вероятность ошибок.

Кроме того, люди могут прерывать лечение из-за побочных эффектов, нехватки денег на покупку лекарств или забывать вовремя приобретать препараты.

Снизить количество пропусков могут более простые схемы лечения. Например, использование препаратов, которые принимаются один раз в день, или комбинированных средств, объединяющих несколько действующих веществ в одной таблетке.

Гипертония требует постоянного контроля, даже если человек не ощущает повышения давления. Регулярный прием назначенных препаратов остается одним из главных способов снизить риск серьезных осложнений со стороны сердца и сосудов.

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