Три привычки могут разрушить ваше здоровье. Что нельзя делать сразу после еды

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Анастасия Шадская
Анастасия Шадская 1 553

Некоторые поступки на сытый желудок могут привести к нежелательным последствиям.

Три привычки могут разрушить ваше здоровье. Что нельзя делать сразу после еды

Фото: Depositphotos / sayfutdinov

Три привычки могут стать причиной проблем со здоровьем. Журналисты польского портала Wirtualna Polska рассказали читателям, что категорически нельзя делать сразу после приема пищи.

Спать после еды

«После сытного обеда, по закону Архимеда…» — увы, столь любимая многими практика сиесты может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Лежачее положение мешает нормальному перевариванию пищи, вызывает метеоризм, запоры и другие неприятные ощущения.

Спорт после еды

Физическая нагрузка, особенно интенсивная, на сытый желудок не позволяет организму работать в полную силу. Любители пробежек или зарядки после обеда могут столкнуться с несварением, резкими болями в животе, покалыванием в боку.

Если спорт после еды давно стал привычкой человека, то он может столкнуться с серьезными проблемами по части пищеварительной системы. В идеале нагружать себя лучше не раньше, чем через час после приема пищи, а лучше всего — еще несколько часов спустя.

Чай после еды

Любимая русская привычка — выпить чайку после обеда — также оказалась весьма опасной. Напиток мешает всасыванию питательных веществ, витаминов и минералов из съеденных продуктов. При склонности к анемии этого делать и вовсе нельзя, иначе железо вообще не сможет усвоиться организмом.

Правило не пить чай после еды касается любого вида этого ароматного напитка — и черного, и зеленого. Кроме того, его низкий уровень рН может оказать негативное влияние на переваривание белков и жиров.

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